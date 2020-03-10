Це не перший випадок

В Одесі невідомі поставили чорний хрест на портреті Леніна, який зображений на меморіалі «Крила перемоги», що на площі 10 квітня

Наслідки «роботи» хуліганів опублікували місцеві ЗМІ, передає Politeka.net

Повідомляється, що днями пам'ятник зазнав чергової атаки вандалів.

Так, днями з'явилися написи блакитною фарбою на гранітних тумбах з іменами Героїв Радянського союзу з Одеської області. Крім цього, на зображенні Леніна поставили чорний хрест.

Звернемо увагу, це не перший випадок вандалізму по відношенню до цього пам'ятника. Невідомі регулярно змальовують маркерами і фарбами з балончиків меморіал на площі 10 квітня. Потім їх творчості і доводиться відмивати комунальникам.

приміром, у січні вандалырасписали стелу чорною фарбою, а всередині споруди влаштували звалище.

Раніше ми писали, в Одесі під час новорічних і різдвяних свят вандали розгромили 7 пам'яток.

Повідомляється, що постраждали пам'ятники Іванові Франку, Адаму Міцкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницькому, жертвам Чорнобиля, меморіали загиблим правоохоронцям та жертвам нацистських розстрілів. Невідомі розмалювали панорамний ліфт в Грецькому парку.

Також ми писали, на узбережжі знесли кафе, яке користувалося великою популярністю у одеситів і гостей міста.

Йдеться про заклад «Маячок» на пляжі Ланжерон. Його знесли в четвер, 5 березня.

Демонтаж кафе засмутив жителів, так як це був єдиний заклад, де відпочиваючі могли посидіти за столиками біля моря і при цьому нічого не замовляючи.

Одесити впевнені, що такий ласий ділянка не надовго залишиться вільним і на нього, по всій видимості, вже хтось "поклав око".

У мерії повідомили, що кафе знесли згідно з постановою суду.

Нагадаємо, невідомі відірвали жінці голову в центрі Одеси: подробиці і фото

Як повідомляла Politeka, невідомі поглумилися над пам'яттю героя Одеси

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