Одіозна співачка Юлія Чичеріна, яка стала рупором російської пропаганди, не перестає чудити після втрати популярності

Так, на своїй сторінці у Фейсбуці, пані, якій заборонено в'їзд в Україну, заявила, що таємно відвідала Одесу , при цьому їй допомогли контабандисты, передає Politeka.net

Чечеріна написала, що збирається устравивать заворушки до 2 травня в Одесі.

На доказ своїх слів Чичеріна опублікувала фото, зроблене, за її словами, на нічному пляжі 16-ї станції Великого Фонтану.

Там же вона запропонувала найулюбленішому байкеру Путіна - Хірургу з «Нічних вовків» влаштувати байк-шоу.

Користувачі мережі вже викрили пропагандистку, зазначивши, що це- звичайний фейк, так як вогні на обрії ніяк не можуть бути на 16-й станції Великого Фонтану. Хіба що з протилежного берега Одеської затоки — з селища Фонтанка.

Звернемо увагу, що Чичеріна вже не раз була викрита у брехні.

Раніше в соцмережах вона повідомляла, вона знаходиться в Борисполі, нібито обдуривши прикордонників.

Раніше ми писали, співачка Юлія Чичеріна всіма силами намагається вижити в жорстокому світі шоу-бізнесу, тому викручується, як може.

Зокрема, Чичеріна дає концерти зі своєю групою на захоплених територіях Донбасу абсолютно безкоштовно.

Блогер Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі розмістив афішу про те, що артистка буде виступати в Брянці (Луганська область) при цьому вхід на концерт — безкоштовний. На думку Казанського, такі заходи ні що інше, як «успіх» для скандальної співачки. Мабуть, нормальні майданчики зірку вже не приймають.

«Дивлюся, Чичеріна остаточно прийшла до успіху. Безкоштовні концерти в Брянці — це успіх. Не кожному підкорюються такі вершини», — написав блогер.

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