У середу, 11 березня, в одному з районів Одеси відключать воду на цілий день

Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу філії "Інфоксводоканал".

Причина відключення подачі водопостачання - проведення аварійних робіт з капітального ремонту водоводу за адресою вулиця Мічуріна, 2.

У зв'язку з цим, 11 березня 2020 року в 9 ранку буде припинена подача води одеситам, які проживають за наступними адресами:

ж/м “Слобідка”,

селище “Крива Балка”,

вул. Хутірська,

вул. Мічуріна,

вул. Хімічна,

вул. Агрономічна,

вул. Грушевського.

Відновити водопостачання обіцяють в 9 годин вечора.

«Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності. Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)», - йдеться у зверненні.

Раніше ми писали, небезпечний провал утворився на Приморському бульварі, в районі Воронцовського палацу.

оприлюднених На фото видно, як частину бруківки, що примикає до парапету, просіла. Під огорожею зяє діра приблизно півметра діаметром.

Все це відбувається прямо над дитячим майданчиком Грецького парку. До речі, судячи з усього ця ділянка схилу облюбували бездомні, які знесли сюди усілякий непотріб і брудний одяг.

Тим часом у компанії "Гефест", яка займалася укріпленням схилу та благоустроєм Грецького парку, пояснили, що провал утворився в зоні їх відповідальності.

Проблема виникла із-за неправильного водовідведення з Приморського бульвару і про неї відомо досить давно, однак профільний підрозділ мерії — управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя — чомусь не діє.

Нагадаємо, на водопроводі в Одесі сталася масштабна аварія

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