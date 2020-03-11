Троє підлітків скоїли акт вандалізму на кладовищі в Одеській області

Про кричущий інцидент повідомляє прес-служба обласного ГУНП, передає Politeka.net

У місті Саврань Одеської області діти у віці 13-15 років, напившись алкоголю, розгромили надгробки на місцевому кладовищі. Зокрема, вони поламали чотири гранітних пам'ятника.

У присутності батьків підлітки зізналися у скоєному, але чому так вчинили – не пояснили. У поліції показали наслідки діяльності малолітніх вандалів.

По даному факту порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

У поліції розповіли, що ці діти – з проблемних сімей, батьки ними не цікавляться.

«Оскільки вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після закінчення досудового розслідування матеріали виробництва будуть спрямовані в суд з клопотанням про прийнятті в щодо юних правопорушників примусових заходів виховного характеру. Батьки неповнолітніх будуть залучені до адміністративної відповідальності», - розповіли місцеві копи.

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Так, днями з'явилися написи блакитною фарбою на гранітних тумбах з іменами Героїв Радянського союзу з Одеської області. Крім цього, на зображенні Леніна поставили чорний хрест.

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