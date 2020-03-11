Перекрив майже весь тротуар

У центрі Одеси відзначився особливо нахабний водій автобуса, який припаркувався так, що перегородив майже весь тротуар і пішоходи були змушені шукати обхідні шляхи, щоб пройти

Відповідне фото оприлюднили обурені одесити в соцмережах, зазначивши, що такого хамства ще не бачили, передає Politeka.net

«Героя паркування» зафіксували днями на вулиці Рішельєвській.

На кадрах видно, як білий екскурсійний автобус припаркувався практично на всю ширину тротуару, залишивши невелику відстань між стіною будівлі.

«Вулиця Рішельєвська, в кварталі від Оперного театру! 8 березня 2020р 19:45. Такої нахабної паркування екскурсійного автобуса не зустрічали!!! Номер автобуса А2248НН», - зазначив одесит Олександр Єлісєєв.

Звернемо увагу, що в той вечір в Оперному театрі виступав співак Гару і автобус, по всій видимості, привіз людей на концерт з іншого міста.

Раніше ми писали, в Одесі низка автохамів на елітних машинах заблокувала рух трамваїв.

Неприємний інцидент, який доставив незручності одеситам стався вранці 28 лютого на вулиці Канатній прямо навпроти адміністративного корпусу Одеської облдержадміністрації.

Так, низка дорогих машин на час заблокувала рух трамваїв маршруту №18.

При цьому найбільше відзначився водій білого позашляховика марки Range Rover. Він порушив відразу кілька правил дорожнього руху і кинув свій автомобіль на пішохідному переході.

Нагадаємо, як паркуються автохами в Одесі

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