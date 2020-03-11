В студентських гуртожитках Одеси відключили гарячу воду і опалення без попередження

У зв'язку з цим студенти Одеського національного університету імені Мечникова влаштували флешмоб із-за відключення комунальних послуг, а заодно заявили, що намір боротися за їх повернення.

Так, студенти влаштували символічні "похорони" гарячої воді. Відповідні кадри з'явилися в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами студентів, гарячу воду і опалення відключили без попередження. Причиною такого рішення стала тепла погода.

«Напевно, вирішили, що студентам занадто добре живеться, а на вулиці і так тепло», — кажуть учасники акції.

«За словами власника, проблема полягає в тому, що мешканці не платять за тепло, і він не має можливості погасити заборгованість перед «Нафтогаз». Власнику були запропоновані кілька варіантів реструктуризації заборгованості, однак ніяких дій у цьому напрямку він не вжив», — розповіла директор.

Раніше ми писали, деякі жителі Одеси залишилися без опалення через борги. Критична ситуація сталася в будинках, розташованих в Хвойному провулку. Про це повідомила директор КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова. За її словами, мешканці будинків у Хвойному провулку постраждали з вини власника приватної котельні, який не розрахувався з боргами перед НАК «Нафтогаз».

водночас вплинути на ситуацію КП «МВВ» не може, так як котельня знаходиться на балансі підприємства.

Раніше ми писали, тепер жителі Одеси будуть платити за опалення цілий рік.

Рішення про впровадження двоставкового тарифу на тепло затвердили депутати під час сесії міськради.

Наголошується, що його розробкою займеться КП «Теплопостачання міста Одеси», де запевнили, що мають розрахунками енергоаудиту по всіх будинках міста.

Gepostet von Alex Tarasenko am Dienstag, 10. März 2020

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