Сьогодні в четвер, 11 березня, жителів Одеси очікує масштабне відключення електрики
Про це пише Politeka.net, з посиланням на інформацію сайту "Одесаобленерго"
Відключення буде пов'язано з плановими ремонтними роботами електромереж. При цьому світло буде відсутнє, переважно, по всіх районах міста.
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Повний список відключень виглядає наступним чином:
1-й провулок 8 Березня
4, 5А, 8, 6, 5, 2, 9, 3, 10, 1, 11, 47_1, 17, 15, 47, 8А, 7
З 09:00 по 17:00
1-й провулок Лютневий
1, 3, 5, 7
З 09:00 по 17:00
1-й Флотський провулок
5, 7а, 7
З 09:00 по 17:00
1-а Суворовська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а
З 09:00 по 17:00
2-й провулок Новгородський
3б, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 4/2, 12а, 10/1, 1б, 7/1, 3А, 9, 2А, 6/2, 2В, 1а, 7/2, 10, 14, 62, 82, 5а
З 09:00 за 19:00
2-й провулок Юннатів
4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32
З 09:00 за 19:00
2-й провулок Лютневий
1, 7, 7а, 5, 1А
З 09:00 по 17:00
2-й Флотський провулок
3, 4, 8
З 09:00 по 17:00
2-я вулиця Станційна
15
З 13:00 по 19:00
3-й провулок Юннатів
4а, 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6
З 09:00 за 19:00
3-й Флотський провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
З 09:00 по 17:00
3-я Суворовська вулиця
2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
З 09:00 по 17:00
4-й Флотський провулок
1
З 09:00 по 17:00
6-й Чорноморський провулок
2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
З 09:00 по 17:00
вулиця 8 Березня
1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21_2, 9А, 14, 37_1, 37_2, 29А, 7_1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47
З 09:00 по 17:00
Аграрна вулиця
1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
З 09:00 по 17:00
Академіка Глушка проспект
2, 4, 6, 8
З 09:00 за 19:00
вулиця Академіка Філатова
47/2, 47/3, 43, 45
З 09:00 за 19:00
Акордна вулиця
2, 3, 4, 6, 8, 10, 8Б, 8а, 1
З 09:00 по 17:00
вулиця Балківська
31, 35, 35/1
З 09:00 по 17:00
Балтський дорога
58А, 37, 43А, 75б, 64А, 62_1, 84а, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84, 82а
З 09:00 по 17:00
Банний провулок
3
З 09:00 по 17:00
Баркасный провулок
1, 1а, 2, 4
З 09:00 по 17:00
Виїзна вулиця
3в, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 11а, 23, 25а, 34б, 10А, 19А, 2/2, 34 А, 19б, 14А, 26А, 44А, 14 А, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
З 09:00 по 17:00
В'ячеслава Кириленка вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 19а, 1б, 4а, 13, 32б, 1а, 3а, 14а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42
З 09:00 по 17:00
вулиця Гайдара
6, 8, 10
З 09:00 за 19:00
Головна вулиця
9а, 22Е, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5_5а, 7а, 1а, 13, 16, 26, 15, 17а, 29, 22А, 13а, 18б, 28, 14А, 3, 17, 25, 21, 18, 22В, 23а, 18а, 4, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 24, 27, 31, 33, 22Г, 2
З 09:00 по 17:00
Гірська вулиця
9а, 7, 16
З 09:00 по 17:00
Дальницкое шосе
28, 33, 1517, 2/1
З 13:00 по 19:00
Довга вулиця
97б, 93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 96Д, 118б, 102-а, 120б, 98Е/50, 98з/48, 106а, 102а, 102б, 120, 116а, 114а, 118в, 120в, 121А, 118а, 105а, 98з48, 99а, 99б, 118, 97в, 120а, 117Б, 123/2, 117а, 93а, 97а, 88А, 121, 123, 110а
З 09:00 за 19:00
Жевахова гора
17
З 09:00 по 17:00
Жевахова вулиця
19, 92, 94
З 09:00 по 17:00
вулиця Желябова
11/Б
З 09:00 по 17:00
Закарпатська вулиця
27А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8а, 52а, 26а, 29_1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
З 09:00 по 17:00
Дзвінка вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 17, 26а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 28А
З 09:00 по 17:00
вулиця Кавказька
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
З 09:00 по 17:00
Кавказький провулок
4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
З 09:00 по 17:00
Кар'єрна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24
З 09:00 по 17:00
Костанді вулиця
87а, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 87в, 103А, 68а, 80, 69/1, 121А, 88А, 119А, 95А, 100а, 76б, 87б, 100/1, 97а, 100Б, 92а, 99А, 86А, 82А, 91/2, 91-Б, 80/2, 98-А, 79/1, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129
З 09:00 за 19:00
КРАСНОСІЛКА
Повністю
З 09:00 по 17:00
вулиця Львівська
74, 78а, 64, 39б, 31, 29в, 37, 72, 31а, 31б, 76, 64а, 66а, 39а, 35/37, 66, 37б, 37б1, 641, 76а, 68, 41, 37В, 70, 70а, 39, 33, 37/Б, 37а, 78, 782, 74/4
З 09:00 за 19:00
Люстдорфська дорога
120, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 173а, 129а, 157А, 163а, 175б, 171а, 149а, 147а, 179а/1, 131а, 155а, 169а, 157, 133а, 151а, 175в, 161а, 147/1, 159а, 165А, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177
З 09:00 за 19:00
Матроський узвіз
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
З 09:00 по 17:00
Матюшенко вулиця
25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 28А, 34А, 41б, 52, 44_46, 50б, 34Б, 29Б, 36а, 51б, 32а, 41а, 31А, 58а, 28Б, 40а, 40б, 27А, 39б, 32б, 51а, 53а, 57а, 30Б, 50а, 48б, 49б, 48а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 35А
З 09:00 по 17:00
Мацієвської вулиця
34, 36, 37, 39, 40, 42, 44
З 09:00 по 17:00
вулиця Мічуріна
21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
З 09:00 по 17:00
Навігаційний провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
З 09:00 по 17:00
вулиця Новгородська
17, 26-Е, 53, 36, 26-Г/1, 45, 23а, 36а, 33, 18, 26а, 21, 30, 47, 37, 2а, 51, 47А, 22, 26в, 29, 32, 26, 41, 49а, 19, 43, 26б, 31, 24, 51а, 35, 53а, 27, 49, 28, 19/21, 25, 39, 29а, 26г, 32а, 23, 20, 28-А, 34, 4а, 12а/1, 15, 144, 1, 12а, 6б, 5В, 13, 6, 9, 7, 10-а, 6в/3, 11, 5, 12, 6е, 14А, 6в, 5а, 14а/3, 4е, 6Г, 14а/1, 16, 3а, 8, 6а, 10, 6Д, 14, 4, 6а/1, 4б, 14/5, 3, 7/2, 10/2, 16а, 12а/д3, 2, 36в
З 09:00 за 19:00
провулок Новгородський
2, 3, 4, 3/2
З 09:00 за 19:00
Партизанська вулиця
3, 4, 10а, 4а, 8а, 10в, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 30
З 09:00 по 17:00
провулок Олександра Пресича
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26
З 09:00 по 17:00
провулок Бориса Кифоренка
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б
З 09:00 по 17:00
провулок Володимира Терещенка
13а, 7
З 09:00 по 17:00
провулок Ігоря Кисельова
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
З 09:00 по 17:00
провулок Неплия
1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
З 09:00 по 17:00
провулок Олега Андрійця
1, 3, 6, 7
З 09:00 по 17:00
провулок Олега Стороженко
2, 8а, 6, 8, 10
З 09:00 по 17:00
провулок Трудовий
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а
З 09:00 за 19:00
провулок Шолохова
1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/2, 4/3, 5/3, 4/2, 11/1, 11/3, 7/2, 7, 5/2, 11/2, 8, 9, 10, 11, 12, 9/2
З 09:00 за 19:00
провулок Юрія Асєєва
57а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 15, 35/1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
З 09:00 по 17:00
площа Мічуріна
2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
З 09:00 по 17:00
вулиця Перемоги
4, 6
З 09:00 по 17:00
посівна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
З 09:00 за 17:00
селищна вулиця
19А, 3А, 11, 7А, 17А, 19, 23, 39а, 39, 3, 5, 17, 13, 9, 21, 7, 11А, 1, 15, 9А
З 13:00 до 19:00
прокатна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 2а, 1а, 4а, 3а, 1б, 6, 8, 10, 12, 1в
З 09:00 за 17:00
Прохоровская вулиця
30
З 09:00 за 17:00
Пугачова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 16а, 18/1, 18А, 26А, 15А, 6а, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
З 13:00 до 19:00
Райдужна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 5А, 6А, 19/1, 17а, 13, 15, 17, 19, 21
З 09:00 за 17:00
Літакова вулиця
28, 46 А, 34, 48, 45, 30, 46, 37, 42, 32, 41, 43, 49, 50, 51
З 13:00 до 19:00
Саші Хорошенко вулиця
23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 34а, 29а, 40б, 44, 32а, 39б, 33а, 47а, 25а, 30А, 41а, 47б, 25б, 39а, 48а, 48б, 45а, 37а, 30Б, 32б, 27а, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53
З 09:00 за 17:00
сільська вулиця
повністю
З 09:00 за 17:00
Скиданівська вулиця
6, 17, 23
З 09:00 за 17:00
Скиданівська спуск
7А, 7
З 09:00 за 17:00
Слобідська вулиця
34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44
З 09:00 за 17:00
спуск 8 Марта
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11
З 09:00 за 17:00
спуск Ковалевського
1В, 1, 8, 10, 1А
З 09:00 за 17:00
Станкостроительная вулиця
2А, 1, 3 \ 1, 6а, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
З 09:00 за 17:00
стовпова вулиця
18е, 2, 18А, 2А, 18А / 1, 18д, 9а, 9 / Б, 5Б, 1б, 18б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18
З 09:00 за 17:00
Сумська вулиця
65а
З 09:00 до 19:00
Тімірязєва вулиця
64г, 62/7, 68б, 64А, 61а, 64, 62-в, 72, 59а, 64/16, 64/15, 80-ж, 80е, 84, 80а, 80Д, 80з, 80г, 80г / 1, 80в, 77, 80ж, 80б, 84г, 73/3, 7375, 63з, 71, 77/1, 69, 68 / Б4, 65, 84в, 74, 73а, 63ж, 81, 77а, 86, 66в, 63в, 74а, 79/1, 59, 63г, 86-В, 63а, 67а, 76, 70а, 67/1, 73, 65А, 63, шістьдесят третє, 68, 78, 66/2, 67/2, 63д, 75, 67/5, 57, 79, 62Б, 61, 79г, 81а, 73/1, 66, 75Е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 65/1, 79/81, 86а, 67, 62 / А, 63Е, 73/2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 84а, 82, 72б, 87, 98, 102, 90, 96, 88, 100, 83, 88а, 85а, 94, 83в, 93, 83А, 89, 82а, 85, 83б, 92, 91, 53, 53А / 23, 61В, 55, 59/5, 59/3, 62, 59/1, 58, 59/6, 61ж, 61М, 60/1, 55б, 57Б / 1, 57 / А, 59/4, 531, 55а, 60, 602, 57/2, 57Б / 3, 59/5-А, 59/2, 75а
З 09:00 до 19:00
транспортна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 1а, 14, 15, 16, 17, 19
З 13:00 до 19:00
Лютнева вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 34а, 23а, 2а, 20_6, 49а, 42А, 55а, 1а, 10_2, 12а, 54а, 33б, 50, 13а, 42Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 33а
З 09:00 за 17:00
Флотська вулиця
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 9а, 27а, 29а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
З 09:00 за 17:00
горбиста вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
З 09:00 за 17:00
Шебелинський провулок
3, 12
З 09:00 до 19:00
шефська вулиця
25, 26
З 13:00 до 19:00
Шишкіна вулиця
51
З 09:00 до 19:00
Яші Гордієнко вулиця
52, 50а, 60, 35, 37а, 47, 51, 49, 64а, 61, 51б, 43, 64б, 66, 50, 31, 57, 56, 51а, 54, 70, 37, 44, 34, 58, 39, 48_1, 43б, 33, 46а, 40, 49в, 62, 46, 59, 47а, 55, 45, 57а, 53, 36, 59а, 48, 38, 43а, 41, 68, 42, 55а
З 09:00 за 17:00
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