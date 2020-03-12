В Одеській області прикордонники перестануть пропускати вантажівки і автобуси

Обмеження буде діяти з 17 березня у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Такі заходи пов'язані з необхідністю проведення ремонтних робіт траси Одеса-Кишинів на території Молдови.

Прикордонники відзначили, що пропускати не будуть вантажний транспорт вагою понад 3,5 тонн і автобуси, які мають більш, ніж 21 посадкове місце.

При цьому легковий траснпорт обмеження не торкнеться, його будуть пропускати в звичайному режимі.

Раніше ми писали, в зв'язку з закриттям частини перехрестя проспекту Небесної Сотні і Шкільного аеродрому в напрямку від Інглезі по проспекту до Левітана буде змінена схема руху автотранспорту загального та схеми руху міських громадських маршрутів загального користування.

Буде призупинено роботу трамвайного маршруту № 13. Робота тролейбусного маршруту № 12 буде організовано за маршрутом: — у напрямку руху до вул. Зодчеської: від вул. Космонавта Комарова вул. Інглезі, вул. Ак. Корольова, вул. Архитекторскую (кінцева зупинка); — за напрямом руху від вул. Архітекторської (кінцева зупинка) до Застави-1 — за існуючим маршрутом. На період проведення першого етапу робіт з капітального ремонту трамвайних колій (13 лінія) буде організовано роботу автобусних маршрутів за тимчасовою схемою.

Також стало відомо, що робота автобусних маршрутів №№ 18, 121, 145, 149, 191, 197, 210, 214 буде організовано від зупинки «Сіті Центр» до зупинки «Экспострой» за тимчасовою схемою руху на ділянці вул. Небесної Сотні.

Зміни почнуть діяти з 14 березня по 24 квітня (або до закінчення ремонтних робіт).

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