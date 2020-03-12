В Одеській області багатодітна мати вразила нелюдським вчинком по відношенню до своїх дітей
Як передає Politeka.net, розповіла подробиці прес-служба Національної поліції в Одеській області.
Пригода сталася в Ізмаїльському районі. 33-річна жінка залишила трьох дітей у віці від двох до восьми років і зникла в невідомому напрямку.
Про випадок в поліцію повідомили медики, які доставели 2-річного хлопчика в лікарню з простудним захворюванням.
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Як виявилося, до швидкої зателефонувала сусідка, яка зайшла в будинок до дітей, тому що кілька днів не бачила їх матері.
Прибувши за місцем проживання копи не застали жінку вдома, на той момент вона була відсутня вже 3-и доби. За дітьми ніхто не доглядав, в кімнатах панував безлад і антисанітарія, а їжа була зіпсована. На місці було прийнято рішення помістити дітей у Суворовський реабілітаційний центр.
При цьому жінка відвідала дітей тільки через добу.
Наголошується, що на недбайливу мати склали протокол за ч. 1 ст. 184 Адміністративного кодексу України (невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей).
Жінці дали кілька місяців на переоцінку цінностей і на те, щоб привести будинок в порядок. А поки діти будуть перебувати у притулку. Матеріали стосовно горе-матері направили в суд.
Раніше ми писали, в Одеській області горе-мати залучила своїх трьох малолітніх дітей у жебрацтво.
В одному з районів Одещини були виявлені 5-ти та 9-річні хлопчики, які разом зі своєю чотирирічною сестричкою просили милостиню. Найстрашнішим є те, що їх примушувала це робити рідна мати.
Жінку притягнули до відповідальності за ухилення від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання дітей у відповідності зі ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
На перший раз горе-матір відбулася штрафом.
Нагадаємо, жінка продала в рабство дитини і отримала за це 20 років в'язниці.
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Ще Рoliteka повідомляла, що горе-мати на Одещині кинула дітей напризволяще.