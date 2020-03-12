мережі показали, як виглядає «найбільша дитяча площадка», яку пообіцяв побудувати в Одесі соратник Геннадія Труханова екс-нардеп Дмитро Голубов

Про ситуацію розповів на своїй сторінці у Фейсбуці одеський громадський діяч Юрій Дяченко, передає Politeka.

Він зазначив, що Голубов з Трухановим направили 1 млн грн субвенції з державного бюджету України на соціально-економічний розвиток окремих територій, на реконструкцію дитячого спортивно-ігрового майданчика в парку Ентузіастів з формулюванням «Створення умов для відпочинку, оздоровлення та дозвілля, задоволення всіх верств і категорій населення, поліпшення екологічного фону, підвищення туристичної привабливості міста».

За словами Дяченка, жителі неодноразово нагадували про необхідність виділення коштів на благоустрій парку Ентузіастів. Але в листопаді дійсно стали робити дитячий майданчик, тільки не в колі і не реконструкцію існуючої, а на вільній зеленій зоні, знову не питаючи жителів, тоді у зв'язку зі справедливим обуренням жителів роботи були припинені, так і не розпочавшись.

«Дуже переживаю за подальший благоустрій даної території. Насправді це був передчасний піар і жителів з приводу даної дитячого майданчика ніхто не питав, адже нібито пообіцяв дитячий майданчик — вже добре, тим більше «найбільшу». Просто звична справа для депутата Голубова було ставити дитячі майданчики — і обіцянки, природно, відповідні. Тоді ключове питання було бути парку або взагалі немає», — написав громадський діяч.

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