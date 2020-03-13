На одеській трасі прямо на ходу загорівся мікроавтобус з пасажирами всередині

Спочатку про подію стали повідомляти очевидці в соцмережах. Вони розмістили відео, проте ніяких подробиць не було, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Пізніше з'явилася офіційна інформація від рятувальники.

Як повідомили в прес-службі ДСНС Одеській області, 12 березня, на 210 кілометрі траси Одеса-Рені загорівся пасажирський мікроавтобус, що слідував за маршрутом «Одеса-Ізмаїл».

«Сигнал в Службу порятунку «101» поступив в 15:41. У 16:13 пожежа була ліквідовано», - зазначають у відомстві.

Повідомляється, що всі 8 пасажирів і водій вчасно покинули мікроавтобус. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Раніше ми писали, в місті Рені Одеської області загорівся автобус з бійцями Нацгвардії всередині.

НП з автобусом сталося в центрі Рені, при цьому всередині транспортного засобу знаходилися більше десятка нацгвардейцев.

За розповідями жінки, вона чекала маршрутне таксі на зупинці, коли побачила, як з-під капота автобуса повалив дим.

Водій терміново висадив всіх бійців, хто знаходився всередині.

Потім автобус загорівся і водій намагався загасити, однак обсягу вогнегасника не вистачило, і погасити полум'я не вдалося.

Рятувальники, чия частина знаходиться в трьох хвилинах їзди, спробували прийти на допомогу, проте із-за вузькості доріг невеликого містечка і габаритів нової рятувальної машини, запізнилися.

Коли пожежники приїхали, їм залишилося лише погасити остов автобуса.

Наголошується, що в результаті події ніхто не постраждав.

Нагажаємо, пекельна пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила ще один ринок в Одесі: «щільний дим і гар по всьому району», кадри НП

Також Politeka писала, жахлива пожежа в Одесі: постраждала багатодітна сім'я, кадри