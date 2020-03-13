Куди краще не сунутися

В Одесі комунальники ремонтують проїжджу частину із-за чого рух автотранспорту значно ускладнений

Мова йде про ремонтні роботи дорожнього полотна на перетині вулиць Мельницької і Степовій. Відповідні кадри оприлюднили місцеві ЗМІ в п'ятницю, 13 березня.

Як видно на знімках, ліва смуга руху повністю зайнята спецтехнікою, через це на дорогах утворилися невеликі затори.

Водіїв просять заздалегідь продумати свій маршрут, щоб не потрапити в пробку.

Раніше ми писали, в Одеській області прикордонники перестануть пропускати вантажівки і автобуси.

Обмеження буде діяти з 17 березня у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».

Такі заходи пов'язані з необхідністю проведення ремонтних робіт траси Одеса-Кишинів на території Молдови.

Прикордонники відзначили, що пропускати не будуть вантажного транспорту вагою понад 3,5 тонн і автобуси, які мають більш, ніж 21 посадкове місце.

При цьому легковий траснпорт обмеження не торкнеться, його будуть пропускати в звичайному режимі.

Також ми писали, у зв'язку з закриттям частини перехрестя проспекту Небесної Сотні і Шкільного аеродрому в напрямку від Інглезі по проспекту до Левітана буде змінена схема руху автотранспорту загального та схеми руху міських громадських маршрутів загального користування.

Буде призупинено роботу трамвайного маршруту № 13. Робота тролейбусного маршруту № 12 буде організовано за маршрутом: — у напрямку руху до вул. Зодчеської: від вул. Космонавта Комарова вул. Інглезі, вул. Ак. Корольова, вул. Архитекторскую (кінцева зупинка); — за напрямом руху від вул. Архітекторської (кінцева зупинка) до Застави-1 — по існуючому маршруту.

Нагадаємо, закриття кордону України: які виїзди заблокують на Одещині

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