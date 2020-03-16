Сьогодні, 16 березня, тисячі родин проведуть цілий день без світла
Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті "Одесаобленерго"
Причина відключення - планові масштабні ремонтні роботи електромереж.
Знестурмленими виявляться жителі, які прооживають в Київському районі, а також в районі 411 батареї, Слобідки, Молдаванки і селища Котовського.
Епідемія коронавірусу в Україні, з'явилося важливе звернення МОЗ: "Потрібно закривати..."
Кароль переплюнула через себе і проміняла Балана на декого молодшого: "А як же Дан?..."
Спокуслива Джей Ло в незручній позі засвітила найгарячіші місця: "Ось це краса"
Українська Кардашьян в міні-бікіні блиснула принадами на відпочинку: "Спекотна яка!"
Так, світла не буде по наступним адресам:
1-й Вапняний провулок
7а, 1, 2, 11а, 9а, 5а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11
З 09:00 по 17:00
1-я лінія
5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 78/40, 2/130, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 181, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632
З 09:00 за 19:00
1-я лінія Марії Демченко
11, 13
З 09:00 за 19:00
1-а Суворовська вулиця
3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20
З 09:00 за 19:00
12-а Суворовська вулиця
9, 142/2 д, 1
З 09:00 за 19:00
14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги
250
З 09:00 за 19:00
2-й провулок Амундсена
3/4, 6/3
З 09:00 за 19:00
3-й провулок Амундсена
65, 6/2, 6/7, 610
З 09:00 за 19:00
3-й Проектований провулок
5а
З 09:00 за 19:00
3-я лінія Лиманчик
1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268
З 09:00 за 19:00
3-я Суворовська вулиця
3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 6/196, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
З 09:00 за 19:00
30-я лінія
3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
З 09:00 за 19:00
4-а Суворовська вулиця
1, 3, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 56, 68, 69, 67А, 68А, 64/12, 72, 73, 83, 85, 91, 93, 243, 265
З 09:00 за 19:00
5-й провулок Студентський
1, 10а, 5, 7, 12, 6а, 3, 9
З 09:00 по 17:00
5-а Суворовська вулиця
Повністю
З 09:00 за 19:00
6-я лінія
11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
З 09:00 за 19:00
9-а Лінія Дачі Ковалевського
12
З 09:00 за 19:00
Авдєєва-Чорноморського вулиця
48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 50Г, 62а, 106-а, 108в, 79в, 97а, 52б, 52/А, 105А, 114а, 64а, 96а, 106д, 50б, 54в, 50в, 66а, 74б, 74А, 83А, 52в2, 54б, 82а, 56Б, 93а, 100-В, 122-б, 69/1, 65А, 52А, 106, 94/4, 65б, 65а3, 71а, 48/4, 65в, 108/б, 125А, 106/2, 121А, 108а, 106а, 94/1, 106б, 77а, 100г, 52в, 125Б, 131Б, 94/2, 93/2, 100-Б, 124а, 54а, 99а, 131а1, 124-Б, 106г, 112А, 68/2, 94/3, 100В, 100а, 106в, 56а, 94/5, 108б, 50В/1, 129а, 50а, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 159, 481, 482, 487, 489, 4810
З 09:00 за 19:00
вулиця Академіка Філатова
20/3, 18, 20, 22, 20/2
З 09:00 за 19:00
Отамана Головатого вулиця
92
З 16:00 по 17:00
вулиця Базарна
70
З 09:00 за 18:00
вулиця Балківська
79, 89а, 81, 71/73, 69, 73, 83, 87, 93, 95
З 09:00 за 18:00
Білоруська вулиця
7/37, 2, 22а, 4, 14а, 7/34, 4а, 16а, 6А, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322
З 09:00 за 19:00
вулиця Бригадна
24, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 42-Е, 45/2, 45/1, 39а, 37а, 41а, 42Б/2, 38/3, 38а, 47/1, 42б1, 44в, 42б/4, 47, 43а, 42е, 42б, 39А, 49, 51, 42а
З 09:00 за 19:00
Вершинна вулиця
16/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25а, 31а, 4А, 10б, 10г, 7, 16/2, 10А, 14а, 10, 13а, 12, 23, 14, 11, 25, 15, 17, 8, 27, 16, 19, 33, 29, 21, 9, 13, 31
З 09:00 за 19:00
вулиця Вєтрова
43
З 09:00 за 19:00
вулиця Гвардійська
19б, 19в, 9, 19/А, 7, 21а, 14а, 21, 19г, 16, 18, 21/1, 11, 18а, 12/А, 14, 19, 17а, 20, 19/б, 21/2
З 09:00 за 19:00
Гетьманський провулок
4
З 09:00 за 19:00
Градоначальницкая вулиця
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47 а, 47Б, 45а, 45Б, 43, 44, 47, 49
З 09:00 за 18:00
Далекосхідна вулиця
2, 2Б, 2а
З 09:00 по 17:00
Дальник
Повністю
З 08:00 за 17:00
Дальницька вулиця
15
З 08:00 за 17:00
Дача Ковалевського вулиця
140/7, 132А, 140/13, 140/5, 140/14, 107109, 140/9, 140/12, 142, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 132/А, 103/13, 111/С, 103/18, 1406, 130, 111/П, 111/Р, 111/М, 103/12, 142217, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 103/16, 103/4, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/3, 103/7, 103/2, 132, 103/14, 144Д
З 09:00 за 19:00
декабристів вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 5а, 5б, 7б, 8, 7а, 6б, 9, 10, 12
З 09:00 за 17:00
Дідріхсона вулиця
23, 25, 15А, 15, 17, 19, 21, 29
З 09:00 по 18:00
Дюківська вулиця
4
З 09:00 по 18:00
Юхима Геллера вулиця
67д2, 53А, 72А, 70, 62А, 69В, 65, 67М, 69, 68, 70а, 67а, 67в, 73А, 74, 67/1, 73 / А-2, 721, 80, 73, 76, 73б, 59б, 63, 69а, 72 / б, 59А, 67г, 67д, 72, 67б, 57, 70-б, 67Е, 66, 72б, 61, 67І, 52Ж, 52Г, 47е, 49а, 47а, 44, 37, 54, 43а, 47л, 56, 45В, 52-а, 48а, 471, 45г, 52в, 52а3, 39, 542, 47ж, 40, 45а, 62, 83а, 47к, 83/2, 45б, 45, 46, 53, 62/3, 52, 45Е, 48, 52А2, 38, 45ж, 59, 42, 38б, 45І, 42а, 47г, 45з, 54а, 58, 45Д, 41, 52Е, 88, 32, 52д, 52А1, 49, 60, 47з, 62/4, 47, 43б, 52Б, 47д, 47в2, 38А, 64, 50, 72В, 45Д / 1, 31а, 31, 31б, 55, 552, 55а, 51, 75В, 82в, 33Б, 84а, 82 / А, 33, 86, 82/1, 24, 71б, 84б, 84, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 33а, 35, 79а, 82б, 82, 71, 82а, 36, 79в, 79А1, 71а, 90, 86А, 27/1, 27, 37а, 27а, 29, 29а, 21, 47б
З 09:00 до 19:00
Жаботинського вулиця
25а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3а, 2а, 4/2, 5а, 15а1, 10а, 8а, 26б, 7а, 1а, 24А, 8, 19а, 15а2, 26А, 4А, 15а, 3б, 17а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 57
З 09:00 до 19:00
вапняна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13_15, 34Б, 22А, 17, 36А, 6А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 48
З 09:00 за 17:00
непряма вулиця
20, 12А, 1, 3, 4, 6, 14, 16, 22
З 09:00 по 18:00
Космонавтів вулиця
4, 6, 8, 10
З 09:00 до 19:00
Краснослободская вулиця
18_1, 7, 13, 28, 17_4, 11, 17, 7Б, 15, 7А
З 09:00 за 17:00
лавочне вулиця
14б, 18б, 25а, 20а, 16, 1, 26, 15, 11, 5а, 22, 5, 24, 27б, 12, 19, 13, 23, 25б, 8, 20, 24б, 3, 27а, 18а, 25, 17, 2, 21, 6, 14а, 4
З 09:00 за 17:00
Левадна вулиця
17, 26, 22А, 7, 13, 24, 7А, 5, 5А
З 09:00 за 17:00
Любашевській пров.
3, 19_1, 7, 17, 1А, 13, 15, 1, 11, 5, 19
З 09:00 за 17:00
Марії Демченко вулиця
12 / 3в
З 09:00 до 19:00
Маршала Малиновського вулиця
5, 9
З 09:00 до 19:00
Мічуріна вулиця
3, 34, 3б, 3а, 5б, 3А4, 5, 5а, 7в
З 09:00 до 19:00
Недєліна вулиця
28, 39а, 24а, 9а, 7/2, 18, 9, 12г, 12а, 25, 7в, 2, 7а2, 10/2, 12Е, 9/3, 13б, 16, 7б, 4а, 1, 13 / 15, 10/1, 14А, 13, 21а, 7а3, 21, 8а, 7, 11/4, 6, 17/2, 10а, 13а, 12/2, 24, 7б1, 11а, 7а, 5, 13В, 11/1, 25Б, 13г, 11, 11/3, 17/1, 23, 6/1, 20, 8, 12д, 25в, 11а1, 4/2, 4, 14, 19, 63, 47, 57 / 6, 51, 57/7, 57, 57/3, 44, 61, 55А / 2, 59, 55, 56, 54, 22, 66, 67А, 73а, 70а, 3, 58-А, 79, 72, 75, 72-В, 67, 70, 72Б, 75А, 71а, 72А, 77, 75б, 68а, 71, 69, 73б, 55а / 3, 68, 69А, 65, 73в, 54/4, 54/6, 91, 37, 33в, 41б, 47г, 31, 27, 33а, 50, 29а, 43, 46А, 47Д, 33а / 3, 30, 40, 41а, 33, 29б, 34, 49б, 33/1, 47Б, 33а2, 33г, 39, 38, 37а, 34А, 33-Д, 29, 33а1, 36А, 26, 42, 33д, 46, 33б, тридцять третій, 45, 52, 47а, 48, 53, 36, 49А, 49, 31/1, 35, 41, 41д, 37б, 32, 64
З 09:00 до 19:00
Нікітіна вулиця
34в, 10, 21а, 25б, 34а, 21Б, 12б, 15, 23а, 12А, 33а, 32б, 25а, 29а, 22Б, 12Б / 1, 31а, 24, 22а, 19, 31, 20, 18, 28, 34, 30, 17, 23, 32, 22, 29, 27, 26, 33
З 09:00 за 17:00
Миколи Огренича вулиця
12Б, 4, 9а, 4 / 2И, 9б1, 7а, 9В, 9б, 6/1, 6а, 2Д, 6, 2/2, 1 / 3з, 2/3, 7, 9, 11, 12, 14, 1а
З 09:00 до 19:00
Миколи Стражеска
2, 4, 1Б
З 09:00 до 19:00
горіхова вулиця
196, 252
З 09:00 до 19:00
провулок Амундсена
1, 3, 5, 6, 9, 11
З 09:00 до 19:00
провулок Ковалевського
9
З 09:00 до 19:00
Петрашевського вулиця
15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 24а, 32, 34, 36
З 09:00 до 19:00
Пішонівська вулиця
1, 6
З 09:00 до 19:00
поперечний провулок
3, 17, 17а, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15
З 09:00 по 18:00
Посмітного вулиця
22
З 09:00 по 18:00
пров.Костеловської 3 Проектованій ін
2, 4, 5а, 5, 6а, 6/1, 3а, 6/2, 6, 7, 8
З 09:00 до 19:00
Просвітництва вулиця
1/5, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 1/24, 1 \ 13203, 3/2, 1В, 1а, 1/1, 3а, 4а, 1/7, 3 / а, 1/3, 1/11, 4б, 1/33165, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
З 09:00 до 19:00
Саші Хорошенко вулиця
12а, 17, 2а, 12
З 09:00 за 17:00
Севастопольський провулок
6, 4а, 2, 4, 18, 4б, 2б
З 09:00 за 17:00
Слобідська вулиця
2б, 2а, 15, 1, 7, 13, 9, 12, 4, 14, 11, 14а
З 09:00 за 17:00
спуск Степана Олійника
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
З 09:00 по 18:00
тиха вулиця
4А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
З 09:00 за 17:00
Чорноморського Козацтва вулиця
123_1, 123а, 123б, 123
З 16:00 до 17:00
Чубаївська вулиця
8, 12, 8/1
З 09:00 до 19:00
Ширшова вулиця
6, 10, 1-й Ювілейний пров., 18а, 16а, 12, 14, 18, 27, 29, 31, 33
З 09:00 за 17:00
штурвальна вулиця
19, 17 \ 2, 17, 21, 21Б, 15
З 09:00 до 19:00
Естонська вулиця
10-А, 1, 3, 4, 5, 6, 3А, 8а, 6/1, 6а, 5а, 8, 4А, 2а
З 09:00 до 19:00
естонський провулок
4, 1а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13
З 09:00 до 19:00
Якутська вулиця
4, 6а, 2, 6, 8, 10
З 09:00 до 19:00
Яші Гордієнко вулиця
5б, 5а, 10б, 1а, 4, 2б, 10, 8, 10а, 6А, 2а, 4б, 5, 3б, 6, 8а, 1б, 4а, 3а, 1, 1в, 3
З 09:00 за 17:00
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