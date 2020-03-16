Під Одесою розгорілася масштабна пожежа в заповідній зоні, яка відома, як "Дністровські плавні"

Про НП, яка сталося в неділю, 15 березня, поблизу села "Маяки Біляївського району Одеській області повідомляють очевидці. Вони розмістили відео в групі "Сила громади", передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що велика території плавнів вздовж траси Одеса-Рені охоплена вогнем. Горить очерет.

Як розповіли рятувальники, станом на 18 годин спалах охопили площу 10 гектарів. На місці працювали пожежні розрахунки.



Зазначимо, що це далеко не перша пожежа в цій зоні.

Увечері, 24 лютого, горіла заповідна зона Нижньодністровського національного парку Одеської області. До пожежі призвело необережне поводження з вогнем та сильний вітер.

Дирекція парку повідомила, що загоряння почалося в районі 48-го кілометра траси Одеса Рені.

Крім того, 11 березня о 13:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Білгород-Дністровському районі на 45-му кілометрі автодороги Одеса-Рені горів очерет.

По прибуттю на місце виклику вогнеборці виявили, що горить суха трава, очерет та три будівлі на території кооперативу «Маяк»: лазня, господарська будівля та двоповерховий житловий будинок.

Рятувальники локалізували загоряння будівлі, проте в результаті пориву вітру пожежа швидко розповсюдилася.

Ще відео пожежі((( Вогонь підбирається до траси Одеса-Рені, Біляівський район, неподалік прикордонного пункту! ДСНС України Gepostet von Сила Громад am Sonntag, 15. März 2020

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