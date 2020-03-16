В Одесі незважаючи на оголошення карантину і закриття всіх освітніх установ, в тому числі і дитсадків, особливо заповзятливі люди організували таємні дитячі садки

Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, пишуть місцеві ЗМІ .

Чиновниця розповіла, що "розвиваючі групи", які не зареєстровані як приватні дитячі сади, пропонують батьками свої послуги за високими цінами.

"Вже виявлено чотири такі заклади готові збирати по 10 дітей, незважаючи на карантин. Про них вже поінформували правоохоронні органи", - зазначила Буйневич.

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Відповідний документ з пропозиціями оприлюднений на сайті МВС України.

зокрема, у МВС пропонують доповнити Кримінальний кодекс трьома новими статтями і карати кримінальною відповідальністю за "Зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою" (стаття 1301).

"Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою, карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років", — йдеться в документі.

Крім того, пропонується карати позбавленням волі від 2 до 5 років за ухилення від лікування осіб, стосовно яких є достатні дані про те, що вони хворі на особливо небезпечної або небезпечною інфекційною хворобою, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

Також, за самовільне залишення місця обсервації (карантину), особою, на яку було укладено установами охорони здоров'я у зв'язку з необхідністю виключення або підтвердження зараження або захворювання цієї особи особливо небезпечним або небезпечною інфекційною хворобою, пропонується карати позбавленням волі на строк до 3 років.

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