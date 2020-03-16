В Одесі невідомі вандали розбили зупинку громадського транспорту

Наслідки «роботи» хуліганів опублікували в КП «Міські дороги», передає Politeka.net

Так, днями комунальники виявили розбите скло зупинки на вулиці Святослава Ріхтера, 111.

Наголошується, що вони вже прибрали осколки і відправили запит в муніципальний центр відеоспостереження, щоб отримати запис події і розібратися, що сталося.

За попередньо версією, це був акт вандалізму або ДТП.

Також комунальники пообіцяли найближчим часом відремонтувати зупинку.

Раніше ми писали, в Одесі невідомі поставили чорний хрест на портреті Леніна, який зображений на меморіалі «Крила перемоги», що на площі 10 квітня.

Так, днями з'явилися написи блакитною фарбою на гранітних тумбах з іменами Героїв Радянського союзу з Одеської області. Крім цього, на зображенні Леніна поставили чорний хрест.

Також ми писали, на узбережжі знесли кафе, яке користувалося великою популярністю у одеситів і гостей міста.

Йдеться про заклад «Маячок» на пляжі Ланжерон. Його знесли в четвер, 5 березня.

Демонтаж кафе засмутив жителів, так як це був єдиний заклад, де відпочиваючі могли посидіти за столиками біля моря і при цьому нічого не замовляючи.

Одесити впевнені, що такий ласий ділянка не надовго залишиться вільним і на нього, по всій видимості, вже хтось "поклав око".

У мерії повідомили, що кафе знесли згідно з постановою суду.

Нагадаємо, малолітні вандали поглумилися над пам'яттю українців на Одещині: фото неподобства

Як повідомляла Politeka, невідомі поглумилися над пам'яттю героя Одеси

Також Politeka писала, у Чорноморську осквернили пам'ять героя АТО