В Одесі оголошено в розшук 14-річна дівчинка, яка вийшла з будинку в масці і зникла

Як передає Politeka.net, про зникнення повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

За інформацією поліції, встановлюється місце знаходження неповнолітньої Панфілової Маргарити Вадимівни, 2006 року народження.

Відомо, що дівчинка-підліток ще 16 березня пішла з дому у Суворовському районі Одеси, і до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети Маргарити: на вигляд 14-15 років, зріст близько 160 — 165 см, середньої статури, карі очі, світло-русяве середньої довжини волосся, обличчя кругле.

Була одягнена в червону куртку до колін, чорні джинси, сірі кросівки.

В поліції звертають увагу, що при собі дівчинка мала кольоровий синьо-червоний рюкзак, а на обличчі може носити маску з написом «не треба цукру, я і так солодкий».

«З будь-якою інформацією про можливе місцеперебування розшукуваної, прохання повідомляти в Суворовський ВП за телефонами: (048) 779-42-88, + (380) 67 271 2849, або повідомити по спецлінії «102», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, в Одеській області вже більше місяця не можуть знайти 15-річну дівчину.

У Ширяєвському районі Одеської області розшукується Христина Грибанова, 2004 року народження.

Наголошується, що дівчинка ще 7 лютого пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети розшукуваної: на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі, обличчя кругле. Була одягнена в куртку темно-синього кольору.

Також в Одеській області шукали 12-річного хлопчика, який вийшов з дому на прогулянку і не повернувся.

За словами правоохоронців, у Подільському районі Одеської області встановлюється місцезнаходження Чоботаря Костянтина, 2008 року народження, який напередодні пішов з дому в невідомому напрямку.

Костя має зріст 165 см, міцної статури, волосся чорне, на обличчі з лівої сторони родимка. Був одягнений у чорні спортивні штани з білими смужками з боків, синю куртку, шапку і білі кросівки.

Нагадаємо, юна красуня таємничо зникла, поліція піднята по тривозі: фото зниклої

акже Politeka писала, що нове зникнення дівчинки переполошило Одесу: фото і що відомо про зниклу.