В Одесі жінка винесла з супермаркету 7 пляшок пива і стала героїнею мережі
Її зловила камера спостереження, відео якої розмістили в телеграм-каналі Хydessa, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Інцидент стався в магазині на вулиці Грушевскогою, 52.
На кадрах видно, як жінка підходить до прилавка, кладе в сумку пляшку спиртного і швидко зникає.
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«Дамочка на Грушевського 52 вирішила, що краще антисептика, ніж пивце, в принципі бути не може. Кажуть, що всього з цього магаза винесла 7 пляшок 🍺», - зазначається у підписі до відео.
Раніше ми писали, Одесі розгулює збоченець, який пристає до дівчаткок-підліток у міському транспорті.
Про це розповіли очевидці у Фейсбук –співтоваристві «Чорний список Одеса» і оприлюднили фотографію чоловіка. Зокрема, його помітили в трамваї №5.
«Добрий день. Хочу попередити батьків дівчаток. Сьогодні в 5 трамваї до 14 річному підлітку - дівчинці «чіплявся» даний індивідуальністю, фото нижче. Не буду описувати всі поступальні рухи, які він витворяв, прикриваючись сумкою, були свідки. Вийшов у районі Привозу відразу після того, як дитина відштовхнув його»,- написала одеситка Вікторія Привалова.
Історія викликала бурхливе обговорення у соцмережах. Одні користувачі відзначили, що спостерігали і не раз схожу ситуацію, інші пошкодували, що чоловікові замазали очі, адже люди повинні знати так званих героїв в обличчя.
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