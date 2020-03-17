В Одесі на ринку "Привоз" сталася пожежа

Кадри з місця події оприлюднили місцеві ЗМІ (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Вдень у вівторок, 17 березня, на одеському ринку «Привоз» сталося загоряння. Як розповіли очевидці, загорілися два лотки з фруктами і сигаретами.

На місце пожежі були викликані співробітники ДСНС.

Рятувальники відзначили, що площа пожежі склала 30 квадратних метрів.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Раніше ми писали, під Одесою розгорілася масштабна пожежа в заповідній зоні, яка відома, як "Дністровські плавні".

Про НП, яка сталася в неділю, 15 березня, поблизу села Маяки Біляївського району Одеської області повідомляють очевидці. Там горів очерет, в результаті чого велика території плавнів вздовж траси Одеса-Рені була охоплена вогнем.

Також ми писали, на одеській трасі прямо на ходу загорівся мікроавтобус з пасажирами всередині.

Спочатку про подію стали повідомляти очевидці в соцмережах. Вони розмістили відео, проте ніяких подробиць не було.

Пізніше з'явилася офіційна інформація від рятувальники.

Як повідомили в прес-службі ДСНС Одеській області, 12 березня, на 210-му кілометрі траси Одеса-Рені загорівся пасажирський мікроавтобус, що слідував за маршрутом «Одеса-Ізмаїл».

«Сигнал в Службу порятунку «101» вступив в 15:41. У 16:13 пожежа була ліквідовано», - зазначають у відомстві.

Повідомляється, що всі 8 пасажирів і водій вчасно покинули мікроавтобус. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, пекельна пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

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