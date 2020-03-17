В Одесі сепаратисти встановили пам'ятний хрест, який знищили патріоти

Відповідні кадри оприлюднили місцеві ЗМІ (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Вночі 16 березня сепаратисти поставили на Куликовому полі дерев'яний хрест загиблим 2 травня 2014 року.

Як стало відомо, символічний пам'ятник був встановлений незаконно.

Наступного дня активісти патріотичних організацій знесли хрест.

За інформацією місцевих ЗМІ, раніше депутати проросійської партії ОПЗЖ хотіли через Одеську облраду протягнути рішення про встановлення пам'ятника сепаратистам, планували перетворити Одесу в “ДНР” 2 травня 2014, проте позиції керівництва Одеської ОДА питання було знято з порядку денного.

Раніше ми писали, суд покарав одесита, який в забороненої російської соцмережі «ВКонтакт», постив антидержавні гасла і обзивав українських бійців.

Згідно з рішенням, житель Одеси в інтернеті закликав жителів південної та південно-східній частині території України відокремитися, а також обзивав українських військових. Всього він залишив 4 таких поста: три в 2014 році і ще один в 2016.

Наголошується, що чоловік визнав себе винним і 21 січня 2020 року уклав угоду з прокурором.

При цьому суд засудив його до 5 років позбавлення волі, але від реального покарання звільнив, призначивши 3 роки умовно.

Крім того, одеситу доведеться відшкодувати державі 10 990 грн, які витратили на проведення лінгвістичної експертизи.

Також ми писали, в Одесі бізнесмен з антиукраїнською позицією вирішив закрити свій скандальний ресторан.

За його словами, заклад «Че Гевара», що на проспекті Шевченка, працювало у збиток, тому що його цуралися клієнти, які не мають бажання фінансувати проросійського сепаратиста.

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