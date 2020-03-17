Якщо раніше маски продавали по 1 гривні, то тепер у деяких аптеках ціни зросли до 25 гривень за штуку

В Одесі дефіцит медичних масок призвів до того, що налякані коронавірусом мешканці збудували у величезні черги в ті аптеки, де цей товар є у наявності

Відповідні фотографії розмістили журналісти видання « Думська ».

Так, наприклад, на вулиці Жуковського, 30, в коридорі колишньої госпрозрахункової поліклініки, більше 50 людей товпляться в черзі купити маску.

Треба відзначити, що в приміщення самої аптеки пускають максимум двох клієнтів одночасно. При цьому ціни тут не зовсім комунальні одна маска коштує 24,5 гривень (до епідемії до 1 грн).

У деяких приватних аптеках маски продають по 15-20 грн.

За словами співробітників «Одесфарм», ніякого ліміту на прожаж в одні руки немає: запаси дуже великі і вистачить всім.

А ось на вулиці Отамана Чепіги, 54 маски і зовсім продають по 60 гривень за штуку.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що медичні маски не врятують від зараження коронавирусной інфекцією.

Вони дають помилкове відчуття безпеки. Одягати маски слід тільки людям з ознаками ГРВІ.

Ляшко нагадав, що треба часто мити руки, якщо немає такої можливості - обробляти антисептиками. Також необхідно дотримуватися дистанцію в 1,5-2 метри, з людиною, у якого є симптоми ГРВІ.

Раніше ми писали, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.

Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.

Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.

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