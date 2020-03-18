Багато хто повірив і стали дзвонити на гарячу лінію

В розпал посиленого карантину на тлі епідемії в Одесі поповзли чутки, що замість води в трубах ночами буде текти віскі або самогон, для запобігання зараження коронавірусом

Таку інформацію почали поширювати в соцмережах від імені «Інфоксводоканалу», передає Politeka.net

"Інфоксводоканал" попереджає! Сьогодні, починаючи з 23:00 і до самого ранку будуть подавати по трубах антисептик (антидот). Залежно від районів Одеси: Малиновський район – "Jack Daniels"; Київський – "Chivas Regal"; Приморський – "Johnnie Walker"; Суворовський – "Hankey Bannister".

У свою чергу, для районів Одеси з меншим соціальним статусом, а саме: Лузанівці, на Дальніх і Ближніх Млинах, Більшовику, Пересипу, Сахалинчике, Слобідці, районах 1-ї і 2-ї Застави, прийнято рішення пустити по трубах самогон", - йдеться в тексті повідомлення.

При цьому багато жителів Одеси повірили, не дивлячись на всю абсурдність заяви, і стали дзвонити на гарячу лінію "Інфоксводоканалу".

Тим часом, у прес-службі спростували інформацію.

«Навіть немає слів по відношенню до таких особистостей», - заявили співробітники «Інфоксводоканалу».

Раніше ми писали, в Одесі дефіцит медичних масок призвів до того, що налякані коронавірусом мешканці збудували у величезні черги в ті аптеки, де цей товар є у наявності.

Так, наприклад, на вулиці Жуковського, 30, в коридорі колишньої госпрозрахункової поліклініки, понад 50 осіб товпляться в черзі купити маску.

При цьому ціни тут не зовсім комунальні — одна маска коштує 24,5 гривень (до епідемії — до 1 грн).

У деяких приватних аптеках маски продають по 15-20 грн.

А ось на вулиці Отамана Чепіги, 54 маски і зовсім продають по 60 гривень за штуку.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що медичні маски не врятують від зараження коронавирусной інфекцією.

Вони дають помилкове відчуття безпеки. Одягати маски слід тільки людям з ознаками ГРВІ.

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