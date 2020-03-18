В Одесі родичі і поліція вже четверту добу шукають безвісти зниклу дівчинку

Як передає Politeka.net, про зникнення повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

За даними поліції, Діана Тахаундинова, 2005 року народження, ще чотирнадцятого березня поточного року пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети розшукуваної: на вигляд дівчині 15-17 років, зріст 155-165 см, очі карі, довгі світло-русяве волосся, обличчя кругле.

Особливі прикмети: на середньому пальці правої руки є татуювання у вигляді знака нескінченності. Була одягнена в червону куртку, чорні джинси, чорні кросівки з рожевими вставками.

«Всіх, хто що-небудь знає про те, де знаходиться зникла дівчинка, просять зателефонувати до Хаджибеевский ВП за телефонами: (048)723-34-74, (048) 723-44-56 або на спецлінію «102», - йдеться у зверненні.

Раніше ми писали, в Одесі була оголошена в розшук 14-річна дівчинка, яка вийшла з будинку в масці і зникла.

За інформацією поліції, встановлюється місце знаходження неповнолітньої Панфілової Маргарити Вадимівни, 2006 року народження.

Відомо, що дівчинка-підліток ще 16 березня пішла з дому у Суворовському районі Одеси, і до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети Маргарити: на вигляд 14-15 років, зріст близько 160 — 165 см, середньої статури, карі очі, світло-русяве середньої довжини волосся, обличчя кругле.

Була одягнена в червону куртку до колін, чорні джинси, сірі кросівки.

В поліції звертають увагу, що при собі дівчинка мала кольоровий синьо-червоний рюкзак, а на обличчі може носити маску з написом «не треба цукру, я і так солодкий».

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