Справжній транспортний колапс стався в Одесі через те, що велика частина маршруток не виїхали на вулиці міста

Про це пише « Думська ».

Сьогодні багато водіїв маршрутних таксі не вийшли на роботу.

За даними видання до 80% маршруток, що курсують між селищем Котовського, центром Одеси і Таїрова.

зокрема, оприлюднено список автопідприємств, чиї маршрути не вийшли на лінії: «Севертранс» (відсутня на маршрутах 65% автобусів), «Турист» (30%), «Віраж» (35%), «Швидкі Автобусні Маршрути» (30%), «Авторух Сервіс» (35%), «АТП Кіностудія» (30%), «Автотранс-Україна» (40%), «Страс Транс» (40%), «Гленкор-ПІВДЕНЬ» (20%).

У підсумку, городяни змушені ломитися в трамваї і тролейбуси.

Правда, водії намагаються не впускати більше 20 чоловік за раз.

Раніше ми писали, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.

Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.

Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.

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Так звані бізнесмени заздалегідь почали скуповувати медичні маски великими партіями, перепродуючи за завищеними цінами.

У мережі вже з'являються оголошення з продажу одноразових пов'язок.

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