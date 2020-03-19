Синоптики розповіли, якою буде погода в четвер, 19 березня, в Одесі

Так, одеситів у цей день порадує сонячна і безвітряна погода, інформує Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

В Одесі на небо у цей день не буде жодної хмаринки. Без опадів.

Вітер східний, 9-14 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 11-13 °C.

В Одеській області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 9-14 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 11-16 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

Цікаво, що у цей день вшановується пам'ять преподобного Іова Анзерского. У небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано.

Раніше ми писали, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.

Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.

Крім того, всі пасажири повинні бути в масках, яких в аптеках міста давно немає в наявності.

Також ми писали, особливо заповзятливі одесити вирішили скористатися панікою земляків і ажіотажем, пов'язаних з коронавірусом.

Так звані бізнесмени заздалегідь почали скуповувати медичні маски великими партіями, перепродуючи за завищеними цінами.

У мережі вже з'являються оголошення з продажу одноразових пов'язок.

Нагадаємо, транспортний колапс скував Одесу: люди штурмують трамваї і тролейбуси, фото

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