З сьогоднішнього дня в громадському транспорті Одеси вводяться ще більш жорсткі карантинні обмеження

Як повідомили в одеській мерії, 19 березня в одеські трамваї і тролейбуси не будуть пускати більше 10 осіб, передає Politeka.net.

Якщо ж у них зайде більше пасажирів, то електротранспорт не буде рухатися.

“З 19 березня 2020 року — відповідно з рішеннями центральних органів влади щодо обмеження кількості пасажирів (не більше 10 чоловік) — рухомий склад підприємства «Одесміськелектротранс» не буде здійснювати рух по маршруту в разі перевищення передбаченого кількості пасажирів. На автобусних маршрутах також будуть дотримуватися обмеження по кількості перевезених пасажирів”, - йдеться в тексті документа.

Раніше ми писали, з 17 березня в Одесі в рамках боротьби з китайським коронавірусом ввели жорсткі обмеження у громадському транспорті.

Так, мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився, щоб в маршрутки пускали не більше десяти пасажирів, а в трамваї, тролейбуси і великі автобуси — до двадцяти.

наступного дня в місті стався справжній транспортний колапс піз-за того, що велика частина маршруток не виїхали на вулиці міста.

18 березня безліч водіїв маршрутних таксі не вийшли на роботу.

За даними видання до 80% маршруток, що курсують між селищем Котовського, центром Одеси і Таїрова.

зокрема, оприлюднено список автопідприємств, чиї маршрути не вийшли на лінії: «Севертранс» (відсутня на маршрутах 65% автобусів), «Турист» (30%), «Віраж» (35%), «Швидкі Автобусні Маршрути» (30%), «Авторух Сервіс» (35%), «АТП Кіностудія» (30%), «Автотранс-Україна» (40%), «Страс Транс» (40%), «Гленкор-ПІВДЕНЬ» (20%).

У підсумку, городяни змушені ломитися в трамваї і тролейбуси.

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