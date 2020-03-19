В мережі показали, як функціонують одеські ринки – «Привоз» і «7 кілометр» у розпал епідемії коронавіруса

Відповідні фотографії оприлюднили місцеві ЗМІ.

З 17 березня в Одесі введені жорсткі карантинні обмеження для запобігання поширення коронавирусной інфекції. У місті закриті всі заклади, в яких можуть перебувати більше 10 осіб, крім продуктових магазинів і аптек.

Найбільший оптовий ринок «7 кілометр» також заявляв про вимушене призупинення роботи, однак частина підприємців вийшла на роботу, незважаючи на обмеження.

Охоронці продовжують пускати на територію всіх бажаючих, не забуваючи взяти плату за в'їзд.

Багато продавці працюють в масках і рукавичках, закриватися поки не планують і скаржаться, що через паніку на ринку стало менше покупців.

«Ми не боїмося короновируса. Навіщо закриватися? Жодного випадку інфікування в Одесі немає. У людей звичайний сезонний грип, на мій погляд. Обробляємо серветками і миємо руки - і все. Це звичайний грип. Якщо нас закриють, як ми будемо платити оренду, за що ми будемо жити, ніж платити за орендовану квартиру? І так за останній тиждень продажі впали майже в два рази, це вже б'є по кишені. А якщо нас закриють, я взагалі не уявляю, що буде далі, - розповів один з продавців.

Також працює самий популярний одеський ринок – "Привоз". Цей базар відноситься до продуктовим і, відповідно, в "карантинний" список не потрапив. Втім, на самому ринку відкрилися і працюють не тільки продуктові лотки і контейнери, але і речові. Тут також можна придбати одяг, рослини, та інші звичайні товари.

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