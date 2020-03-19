В Одесі введення більш жорстких обмежень в громадському транспорті створило серйозні проблеми і без скандалів не обійшлося

зокрема, незадоволені одесити, які не можуть виїхати з-за того, що в трамваї і тролейбуси пускають не більше 10 чоловік, почали блокувати транспорт. Відповідне відео оприлюднили очевидці в мережі, передає Politeka.net.

Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють, що в одному з випадків, на маршруті трамваю №20 пасажири погрожували водієві ножем.

На селищі Котовського розлючені одесити неодноразово блокували рух і не пускали трамваї.

«В трамваї не пускають людей, люди не пускають трамваї, з-за правила в 10 пасажирів почався треш.

Деякі водії дотримуються цього правила, деякі ні. Спостерігав картину, як тролейбус зупинився за 15 метрів від зупинки, висадив людей, а потім трохи взяв на зупинці. Але є і забиті траллики», - пишуть у місцевому телеграм-каналі.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 19. März 2020

Додаткові проблеми створює те, що велика частина водіїв маршруток не вийшли на роботу.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в громадському транспорті Одеси вводяться ще більш жорсткі карантинні обмеження.

Як повідомили в одеській мерії, 19 березня в одеські трамваї і тролейбуси не будуть пускати більше 10 осіб.

Якщо ж у них зайде більше пасажирів, то електротранспорт не буде рухатися.

“З 19 березня 2020 року — у відповідності з рішеннями центральних органів влади щодо обмеження кількості пасажирів (не більше 10 чоловік) — рухомий склад підприємства «Одесміськелектротранс» не буде здійснювати рух по маршруту в разі перевищення передбаченого кількості пасажирів. На автобусних маршрутах також будуть дотримуватися обмеження по кількості перевезених пасажирів”, - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, вчені розповіли коли закінчиться пандемія коронавіруса: «страждати доведеться довго», подробиці.

Як повідомляла Politeka, одеситів будуть жорстко карати за порушення карантину: "загрожує в'язниця"

А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як живе Одеса в розпал епідемії коронавіруса, фото