В Одесі введення більш жорстких обмежень в громадському транспорті створило серйозні проблеми і без скандалів не обійшлося
зокрема, незадоволені одесити, які не можуть виїхати з-за того, що в трамваї і тролейбуси пускають не більше 10 чоловік, почали блокувати транспорт. Відповідне відео оприлюднили очевидці в мережі, передає Politeka.net.
Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють, що в одному з випадків, на маршруті трамваю №20 пасажири погрожували водієві ножем.
На селищі Котовського розлючені одесити неодноразово блокували рух і не пускали трамваї.
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«В трамваї не пускають людей, люди не пускають трамваї, з-за правила в 10 пасажирів почався треш.
Деякі водії дотримуються цього правила, деякі ні. Спостерігав картину, як тролейбус зупинився за 15 метрів від зупинки, висадив людей, а потім трохи взяв на зупинці. Але є і забиті траллики», - пишуть у місцевому телеграм-каналі.
Додаткові проблеми створює те, що велика частина водіїв маршруток не вийшли на роботу.
Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в громадському транспорті Одеси вводяться ще більш жорсткі карантинні обмеження.
Як повідомили в одеській мерії, 19 березня в одеські трамваї і тролейбуси не будуть пускати більше 10 осіб.
Якщо ж у них зайде більше пасажирів, то електротранспорт не буде рухатися.
“З 19 березня 2020 року — у відповідності з рішеннями центральних органів влади щодо обмеження кількості пасажирів (не більше 10 чоловік) — рухомий склад підприємства «Одесміськелектротранс» не буде здійснювати рух по маршруту в разі перевищення передбаченого кількості пасажирів. На автобусних маршрутах також будуть дотримуватися обмеження по кількості перевезених пасажирів”, - йдеться в тексті документа.
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