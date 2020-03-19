Страх перед коронавірусом змушує деяких одеситів шукати нестандартні способи захисту, щоб убезпечити свій організм від зараження

В одному із супермаркетів Одеси був помічений покупець, який натягнув на себе поліетиленову плівку. Відповідне відео з'явилося в паблике «Подслушано Одеса», передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

«99 рівень захисту в Metro», - йдеться у підписі до відео.

У коментарях користувачі мережі не могли втриматися, щоб не зіронізувати з приводу побаченого.

«Маразм міцнішає, панове)))», «Здається, він щось знає 😂», «Це не той який в протигазі у Метро ходив?», «Це бомба)», «У мене ялинка штучна в такому вигляді на балконі стоїть, я думала,ч то втекла.😂», «Першим захворіє», «Такі придурки тільки в Метро заходять?????», «От би таких дебілів короновірус і зморив! Було б чудово! Планету треба терміново позбавити довбо*бов!», «слухайте а це вихід👍👍👍👍я завтра в магазин собираюся👍👍», «Зате ефективно👍»,«Ой народ з цією хворобою вже реально божевільний стає 🤯 але масок в аптеках реально немає😠», «А ми маски соромимося одягнути😂😂😂»,- пишуть у соцмережах.

Раніше ми писали, в Дніпрі на проспекті Слобожанської в АТБ помітили незвично "захищеного" покупця. Чоловік для походу за продуктами одягнув протигаз, чим і прославився в соціальній мережі.

Намагався він захиститися від вірусу або це такий жарт - невідомо.

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