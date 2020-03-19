Одеса ще раз довела, що це місто гумору при будь-яких ситуація, навіть під час епідемії короновируса

Так, в самому центрі міста на вулиці Дерибасівській молодий одесит в костюмі Рабиновича і з медичною маскою на обличчі розважає перехожих, передає Politeka.net.

Він пропонує перехожим продезінфікувати руки і попутно розповідає анекдоти. Жартує, що послуга коштує 10 гривень, але в підсумку гроші не бере. Зате у футлярі лежать мільйони сувенірних "євро".

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"Я працюю провідним заходів. Зараз звичайно немає у нас роботи. Багато вільного часу. Ось, вийшов на вулицю підняти людям настрій", - каже хлопець.

Як його звати насправді, одесит не визнається. Але каже, що дуже сподівається, що перехожі посміхнутися і забудуть про паніці.

Користувачів в соцмережах захопив молодий чоловік, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

«Мужик красень звичайно 😺 хоч щось позитивне», «Маззю власного виробництва? 😂 З коричневим барвником?», «Ось він - доктор Короновский😂 який зцілить від цієї напасті!!! 👏 красень🔥😉», «Красавчик!!! Чисто одеський підхід!👍»,

«Побільше позитиву на вулицях ❤️ а то люди біжать в масках, з гречкою і в паніці», «Ось він, новий герой цього міста», «У такий напружений період саме такі люди потрібні 😍👍👍👍», «Майстер своєї справи 😄👍», «Підтримую його обома руками 👍 Красень! Паніці - бій! 👏👏👏👏», «Ще один доказ того , що Одеса - місто гумору при будь-яких ситуаціях ! 😉», - пишуть люди в коментарях.

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