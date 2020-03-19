В Одесі спалахнули заворушення через запровадження жорстких обмежень у трамваях і тролейбусах

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

З сьогоднішнього дня в громадському транспорті Одеси вводяться ще більш жорсткі карантинні обмеження, транспорт пускають не більше 10 чоловік за раз.

Через це на зупинках зібралися величезні черги, люди намагаються доїхати на роботу, але не можуть.

Якщо у трамваї виявляється більше 10 чоловік, то він зупиняється. Одесити у переважній своїй більшості відмовляються дотримуватися правил.

Так, на вулиці Марсельської зібралася пробка з 15 трамваїв. Між пасажирами і людьми, які залишилися на зупинці, відбулася словесна перепалка.

«Навіщо цей цирк? Там 30 трамваїв стоїть, а я пішки йду на роботу. Нас і так мають, а ви самі себе ще маєте. Що ви робите?», - емоційно звернулася одна з одеситок, яка стояла на зупинці.

Додаткові проблеми створює те, що велика частина водіїв маршруток не вийшли на роботу.

Як відомо, в Одесі 80% маршруток, що курсують між селищем Котовського, центром Одеси і Таїрова не вийшли на лінії.

зокрема, оприлюднено список автопідприємств, чиї маршрути не вийшли на лінії: «Севертранс» (відсутня на маршрутах 65% автобусів), «Турист» (30%), «Віраж» (35%), «Швидкі Автобусні Маршрути» (30%), «Авторух Сервіс» (35%), «АТП Кіностудія» (30%), «Автотранс-Україна» (40%), «Страс Транс» (40%), «Гленкор-ПІВДЕНЬ» (20%).

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