В останній день робочого тижня в Одесі істотно потеплішає
З новим прогнозом погоди жителів Одеси і області ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
Так, в Одесі, 20 березня, весь день буде хмарним.
Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 15-17°С тепла.
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В Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 13-18°С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Примітно, що 20 березня відзначається день пам'яті святого мученика Василя, єпископа Херсонського Таврійського. Встановлюється вже тепла погода, але холод не поспішає відступати: "З дахів капає, а за ніс цапает", вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз.
Раніше ми писали, в самому центрі Одеси, на вулиці Дерибасівській молодий одесит в костюмі Рабиновича і з медичною маскою на обличчі розважає перехожих.
Він пропонує перехожим продезінфікувати руки і попутно розповідає анекдоти. Жартує, що послуга коштує 10 гривень, але в підсумку гроші не бере. Зате у футлярі лежать мільйони сувенірних "євро".
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"Я працюю провідним заходів. Зараз звичайно немає у нас роботи. Багато вільного часу. Ось, вийшов на вулицю підняти людям настрій", - каже хлопець.
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