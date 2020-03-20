В останній день робочого тижня в Одесі істотно потеплішає

З новим прогнозом погоди жителів Одеси і області ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Так, в Одесі, 20 березня, весь день буде хмарним.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 15-17°С тепла.

В Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 13-18°С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Примітно, що 20 березня відзначається день пам'яті святого мученика Василя, єпископа Херсонського Таврійського. Встановлюється вже тепла погода, але холод не поспішає відступати: "З дахів капає, а за ніс цапает", вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз.

Раніше ми писали, в самому центрі Одеси, на вулиці Дерибасівській молодий одесит в костюмі Рабиновича і з медичною маскою на обличчі розважає перехожих.

Він пропонує перехожим продезінфікувати руки і попутно розповідає анекдоти. Жартує, що послуга коштує 10 гривень, але в підсумку гроші не бере. Зате у футлярі лежать мільйони сувенірних "євро".

⠀

"Я працюю провідним заходів. Зараз звичайно немає у нас роботи. Багато вільного часу. Ось, вийшов на вулицю підняти людям настрій", - каже хлопець.

Нагадаємо, транспортний колапс скував Одесу: люди штурмують трамваї і тролейбуси, фото

А ще Politeka писала, що погода влаштує українцям випробування холодом, невтішний прогноз

Також Politeka повідомляла, що весна заманила дивовижних птахів в Одеську область