Правила для всіх, стосуються не багатьох

В розпал карантину на тлі епідемії коронавіруса сталася тиснява далекобійників

Величезну чергу створили в офісі компанії "Євротермінал" біля в'їзду в Одеський морський торговий порт. Її зафіксував і оприлюднив знімки в мережі депутат Одеської міськради Олександр Захаров, передає Politeka.net.

Депутат пояснив, що водії стоять, щоб внести авансову плату за в'їзд в порт.

"Карантин, вірус, вони стоять і чекають. Оформляються. За право стояти в черзі приватний шлагбаум Од.порти зібрав по 17 дол. з душі. Без оплати в чергу не поставлять. Без маски можна. У порту звертатися не до кого. Ті там, що схеми черзі вбудовували в порт, зараз вже там "керують". Нагорі волають: "Не ходите, сидите вдома". А внизу, в Од.порту: "Платіть бабки, стійте, потім в рейсах по країні развозите вірус... Або сидите вдома, не возите з вірусом..." Можна подумати, за сидіння вдома, хтось дітей погодує...Ожирілий голодного, ну, ніяк не зрозуміє... Про що там, нагорі верещать?", – написав він.

Відзначимо, що компанія "Євротермінал", яку пов'язують з оточенням мера Одеси Геннадія Труханова, експлуатує накопичувальну майданчик, через яку вантажні автомашини потрапляють в Одеський морський торговий порт. З березня 2016 року, коли мерія заборонила фурам пересуватися по вулицях міста, компанія стала єдиним суб'єктом господарювання, через територію якої, не порушуючи правил дорожнього руху, можна потрапити в порт. За проїзд стягується плата – по 17 доларів США з машини.

Раніше ми писали, мер Одеси розпорядився закрити всі заклади в місті на тлі спалаху коронавіруса COVID-19.

Повідомляється, що 16 березня 2020 року з 00:00 тимчасово буде припинено роботу:

• кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

• дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, в тому числі спортивних;

• фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків і стадіонів;

• зоопарків, водних парків, парків атракціонів;

• всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

• торгово-розважальних центрів;

• будівельних ринків і інших (крім продуктових);

• ресторанів, закладів громадського харчування, в тому числі в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, барів;

• інших установ (за розсуд і за особисту відповідальність керівника).

Нагадаємо, карантин в Одесі: що відбувається у громадському транспорті після заборони, відео

Також Politeka писала, у мережі показали, як живе Одеса в розпал епідемії коронавіруса, фото

А ще Politeka повідомляла, неадекватна блондинка накинувся на охоронця в торговому центрі Одеси: відео бійки