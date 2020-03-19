Одеса отримала перші тести на коронавірус і обстежила 30 пацієнтів

Таку інформацію оприлюднили в прес-службі одеської мерії, передає Politeka.net.

В Одеську інфекційну лікарню привезли першу партію експрес-тестів для визначення коронавіруса. Також днями в місто обіцяють підвести ще 1о тисяч таких тестів.

Повідомляється, що тестування проведено вже у 30 пацієнтів з симптомами цього захворювання.

На щастя, всі результати негативні.

У міськраді зазначають, що на сьогоднішній день, в Одесі та області не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19.

У цілому в Одесі на заходи з попередження розповсюдження коронавіруса COVID-19, які включають в себе закупівлю медобладнання, тест-систем, засобів індивідуального захисту, медикаментів, товарів медичного призначення та деззасобів, виділяють близько 145 млн грн.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків коронавіруса COVID-19: Чернівецька область — 10 випадків, Житомирська область — 1 випадок, Донецька область — 1 випадок, Київська область — 2 випадки, Київ р. — 2 випадки.

Раніше ми писали, з 19 березня в громадському транспорті Одеси ввели ще більш жорсткі карантинні обмеження.

Як повідомили в одеській мерії, 19 березня в одеські трамваї і тролейбуси не будуть пускати більше 10 чоловік.

Якщо ж у них зайде більше пасажирів, то електротранспорт не буде рухатися.

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