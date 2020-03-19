Одесса получила первые тесты на коронавирус и обследовала 30 пациентов
Такую информацию обнародовали в пресс-службе одесской мэрии, передает Politeka.net.
В Одесскую инфекционную больницу привезли первую партию экспресс-тестов для определения коронавируса. Также на днях в город обещают подвести еще 1о тысяч таких тестов.
Сообщается, что тестирование проведено уже у 30 пациентов с симптомами этого заболевания.
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К счастью, все результаты отрицательные.
В горсовете отмечают, что на сегодняшний день, в Одессе и области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В целом в Одессе на мероприятия по предупреждению распространения коронавируса COVID-19, включающие в себя закупку медоборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты, медикаментов, товаров медицинского назначения и дезсредств, выделяют около 145 млн грн.
По данным Министерства здравоохранения, в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев коронавируса COVID-19: Черновицкая область — 10 случаев, Житомирская область — 1 случай, Донецкая область — 1 случай, Киевская область — 2 случая, г. Киев — 2 случая.
Ранее мы писали, с 19 марта в общественном транспорте Одессы ввели еще более жесткие карантинные ограничения.
Как сообщили в одесской мэрии, 19 марта в одесские трамваи и троллейбусы не будут пускать больше 10 человек.
Если же в них зайдет больше пассажиров, то электротранспорт не будет двигаться.
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