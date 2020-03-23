У понеділок, 23 березня, в Одесі скасовують пільговий проїзд у громадському транспорті

Таке розпорядження озвучили в одеській мерії, передає Politeka.net.

За словами чиновників, це стосується всіх категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. Однак запевнили, що скасування буде діяти на період карантину.

«Дана скасування пільг пройде виключно на період дії карантину. Ми закликаємо всіх людей, особливо похилого віку, залишатися вдома і не користуватися громадським транспортом», - повідомив заступник мера Павло Вугельман.

Раніше ми писали, в Одесі спалахнули заворушення через запровадження жорстких обмежень в трамваях і тролейбусах.

Посилення карантинних заходів жителі сприйняли з агресією, адже їм потрібно добиратися на роботу, а в транспорт пускають не більше 10 чоловік.

На зупинка стали збиратися величезні черги і дійшло до того, що обурені люди почали бити вікна в трамваях, а деякі конфлікти ледь не закінчилися поножовщиною.

Зокрема, в трамваї, який слідував за маршрутом №10, пасажири вибили скло, а в трамваї №20 - увірвалися в замкнений вагон і погрожували водієві ножем. На маршрутах №1 та 7 неодноразово перекривали рух з-за чого утворилася велика пробка з трамваїв.

При цьому бійки і агресія спостерігаються на більшості маршрутів.

Ситуацію посилило те, що зранку більшість одеських маршруток не вийшли на лінії, а основне навантаження лягло на трамвайно-тролейбусний сегмент.

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