Вранці 22 березня біля берегів Західної Африки в Гвінейській затоці пірати напали на судно з українцями, в тому числі там перебували одесити

Про це повідомляє видання Думська .

Озброєні люди піднялися на борт контейнеровоза «MCS TALIA F», яке йшло за прапором Португалії, захопили в заручники сімох українських моряків і зникли. Серед них, по попередніми даними, є жителі Одеси.

Інцидент стався на половині шляху з Ломе (Того) в Лібревіль (Габон), приблизно в 7:30 UTC.

Видання повідомляє, що екіпаж судна складався з 17 осіб, більшість з яких українці. Після нападу судно продовжило рейс, а доля громадян України поки не відома.

Також не ясно, чому, перебуваючи в потенційно небезпечному «піратському» районі екіпаж втратив пильність і не помітив, як підійшли до судна пірати.

Раніше ми писали, що українські моряки, в тому числі і одесити, які потрапили в складну ситуацію біля берегів Китаю.

Два місяці тому судно New Orion (IMO 9250141, прапор Камеруну), власником якого є фірма Vercania Holding LTD, було заарештовано з-за боргів і зараз знаходиться на території Китаю в порту міста Цзянинь.

На його борту перебуває екіпаж, який складається з 23 громадян України, одному з яких терміново потрібна медична допомога, так як у нього пахова грижа.

У моряків вже закінчується питна вода, продукти харчування, медикаменти та пальне. Крім того, в останні 5 місяців їм не виплачується зарплата. Моряки стверджують, що судновласник ніяк не намагається вирішити зазначені проблеми і кинув їх і судно напризволяще.

«Це судно проблемне, раніше моряки вже потрапляли в ситуації, які вимагали втручання з цим судновласником. До нас звернулися родичі членів екіпажу. Ми направили звернення в Міністерство закордонних справ. Так як у зв'язку з ситуацією в Китаї тільки вони можуть зараз надати допомогу. Але юридичні проблеми вони вирішити не зможуть, у судновласника велика заборгованість по заробітній платі екіпажу. Судно заарештували за борги судновласника, – розповіли у фонді "Ассоль".

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Як повідомляла Politeka, корабель з Китаю зайшов в Одесу, фото: що відомо про моряків, які захворіли напередодні.

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