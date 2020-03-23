Людей залишать у голоді і холоді

В Одесі під час карантину багато мешканці залишаться без газу

Як пише Politeka.net, про це повідомляється на офіційному сайті міста Одеси.

Відключення заплановані на четвер, 26 березня.

Причиною відключення будуть ремонтні роботи на розподільчому газопроводі високого тиску за адресою: 19-й км Старокиївського шосе, 34.

У зв'язку з цим газ відключать з 09:00 до 17:30 споживачам, які проживають за наступними адресами:

- 19-й км Старокиївського шосе, 33, 52;

- 21-й км Старокиївського шосе;

- 20-й км Старокиївської дороги;

- 21-й км Старокиївської дороги, 49, 38, 40а, 9, 9/1, 12.

Звернемо увагу, що спочатку відключення планували на вівторок, 24 березня, але в підсумку перенесли.

Раніше ми писали, українцям будуть частково компенсувати витрати на комунальні послуги на період карантину через епідемію коронавіруса. Таку заяву озвучили в Кабміні.

"Держава візьме на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції будинку", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, міністерства повинні прорахувати суму коштів і визначитися з категоріями громадян, які отримають компенсацію.

В теж час він не виключає, що, можливо, всі українці зможуть скористатися допомогою Кабміну.

Крім того, стало відомо, що НКРЭКУ переглянула витрати на паливо у зв'язку з пониженням цін на газ і 17 березня прийняла рішення знизити тарифи для 22 компаній в Україні, які постачають тепло. В середньому тарифи опустяться на 11,7% порівняно з січнем 2020 року.

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