Одеська влад забороняє городянам користуватися громадським транспортом без особливої потреби

Як заявив міський голова Геннадій Труханов, з 24 березня весь транспорт перекладається у режим надзвичайної ситуації, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Це означає, що трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі починають працювати в режимі спецтранспорту і в першу чергу будуть возити на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність міста.

"Ми звернулися до літніх людей, пільговикам, щоб вони за можливості не користувалися громадським транспортом, так як введені обмеження на кількість перебувають у салоні не більше 10 людейа. Но жаль, ця міра і наші звернення залишилися без належної уваги. Ми прийняли рішення перевести весь транспорт ОГЭТ і приватних перевізників у режим спеціального транспорту. У першу чергу він буде перевозити людей, які їдуть до місцем роботи, до і підприємствам, які забезпечують життєдіяльність міста", - сказав Труханов.

Раніше ми писали, коронавірус продовжує поширюватися в Україні і в світі.

За останніми даними, в Україні небезпечний вірус виявлений вже у 78 осіб. Жертв залишається троє. Ще троє громадян України померли від вірусу за кордоном. Найбільше інфікованих виявилося в Києві.

У зв'язку з швидким поширенням вірусу влади продовжують посилювати заходи по профілактиці хвороби. Так, з 23 березня в Києві та Тернополі повністю зупинився громадський транспорт.

Крім того, Кабмін ввів додаткові обмеження для громадян:

українцям заборонили залишати країну в туристичних цілях;

закриваються всі аеропорти, крім "Борисполя";

в установах, які не закрилися на карантин, повинні бути встановлені позначки для дотримання дистанції 1,5 м;

до 1 червня заборонено експортувати етиловий спирт з України.

В Одессе городской транспорт переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации В Одессе городской транспорт переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации Gepostet von Геннадий Труханов am Montag, 23. März 2020

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