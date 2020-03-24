Спеціальний літак Нацгвардії доставив до Одеси експрес-тести на коронавірус, а також засоби захисту та інші медичні засоби, які Україна отримала з Китаю
Відповідне відео розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці губернатор Одеської області Максим Куций, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
Для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 ввечері, 23 березня, в місто прибули медичні маски і інші засоби індивідуального захисту, експрес-тести, дезінфектори, а також реактиви для ПЛР-аналізу.
Наголошується, що ПЛР-тести були відразу спрямовані в Одеський лабораторний центр, щоб медики змогли діагностувати хворобу. А протягом сьогоднішнього дня цими спецзасобами укомплектують медустанови. Крім того, почнуть сортування експрес-тестів, респіраторів та інших засобів захисту для лікарів.
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З Одеси частина вантажу буде доставлена в інші регіони України – в Миколаїв, Херсон, Вінницю і Кропивницький.
Раніше ми писали, що українські медики опинилися один на один з епідемією без належного захисту і мінімально необхідних матеріалів. Про це заявили відразу декілька лікарів, в тому числі відомий педіатр Євген Комаровський.
За словами доктора, терміново накупити хороших лікарів і медсестер неможливо. Він сподівається, що люди це зрозуміють, але може бути вже пізно. Лікар розповів, що намагався кілька разів звертатися до влади з порадами щодо захисту медичних працівників від коронавіруса, але відповідної реакції не було.
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