У середу, 25 березня, в Одесі очікуються заморозки

Про це повідомили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Згідно з прогнозом, в Одесі хмарна погода протримається увесь день.Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 5-7°С тепла.

В Одеській області синоптики прогнозують змінну хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 4-9°С тепла. На автодорогах області видимість добра.

Схід сонця у цей день в Одесі буде спостерігатися у 05:45, а захід можна побачити у 18:21.

За народними прикметами, в цей день можна передбачити кількість урожаю в майбутньому. Так, якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.

Зазначимо, що випадків зараження коронавірусом в Одесі поки не зафіксували. Медики міської інфекційної лікарні провели 51 тест, але всі результати виявилися негативними.

Раніше ми писали, спеціальний літак Нацгвардії доставив до Одеси експрес-тести на коронавірус, а це значить що в місті зможуть самостійно діагностувати небезпечну хворобу.

Також повідомлялося, що мер Одеси Геннадій Труханов оголосив, що з 24 березня весь транспорт перекладається у режим надзвичайної ситуації. Це означає, що трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі починають працювати в режимі спецтранспорту і в першу чергу буде возити на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Їх будуть пускати за перепустками.

Нагадаємо, потужний антициклон увірветься в Одесу: "заморозки і ..."

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