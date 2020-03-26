Рідні не знають, що думати

В Одеській області кинуті всі сили поліції на пошук неповнолітньої дівчини, яка тривалий час не виходить на зв'язок з рідними

Поліція розшукує 17-річну дівчину Надію Вєтрову. Вона пішла з дому в місті Білгород-Дністровському ще 6 днів тому і досі не повернулася, передає Politeka.net, з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Прикмети Наді: на вигляд 17 років, зріст 170-175 см, середньої статури, волосся темно-русяве. Була одягнена в коротку болонєву куртку чорного кольору і сині джинси.

«Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати Надія Вєтрова, просять звернутися в Білгород-Дністровський ОП по телефону (098)138-64-43 або на спецлінію «102», повідомили в поліції.

Раніше ми писали, в Одесі жінка натрапила на афериста, який обіцяв зробити ремонт на 170 тисяч гривень і зник.

30-річний чоловік під виглядом майстра взявся за ремонт у квартирі одеситки.

Він пообіцяв придбати в відремонтоване житло меблі, провести водопровід на дачі і виконувати там певні монтажні роботи.

Протягом місяця зловмисник отримав від потерпілого понад 170 000 гривень на будівельні матеріали, але обіцяного так і не зробив.

Поліцейські розшукали підозрюваного. Ним виявився раніше судимий чоловік з Харківської області.

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