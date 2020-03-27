У п'ятницю, 27 березня, одеситів чекає істотне потепління

Інформацію про погоду в місті надали синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.

За прогнозом хмарний день та похмурий вечір прийдуть в Одесі на зміну ясному ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.

Вітер буде дути північно-східний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви можуть досягати 15-18 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 3-5 °С тепла, вдень градусник термометра підніметься до 11-13 °С тепла.

В Одеській області метеорологи обіцяють мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 0-5 °С тепла, вдень 11-16 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

В цей день у давнину проводили таке спостереження: той, кому пощастить почути грім у цей день, може бути впевненим у тому, що літо буде родючим. Якщо весною у ріках води не додасться, літо обіцяє бути жарким і сухим.

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