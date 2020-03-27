Тепла погода виманила одеситів ізолюватися на морі
Відповідні фотографії показало місцеве видання
На кадрах показаний один з одеських пляжів, на якому багато жителів з сім'ями вийшли на прогулянку. Хто пішки, хто на велосипеді, а деякі і зовсім вирішили зайнятися спортом. При цьому деякі одесити не забули прихопити з собою засоби захисту у вигляді масок.
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"Поїду-ка я на море, подалі від людей», — подумало пів-Одеси. У підсумку на Трасі здоров'я було велелюдно як на травневі свята", - відзначає видання.
А тим часом синоптики повідомили, що в п'ятницю 27 березня в Одесі буде спостерігатися мінлива область, при цьому більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.
Вітер буде дути північно-східний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви можуть досягати 15-18 м/с.
Температура вночі коливатиметься в межах 3-5 °С тепла, вдень градусник термометра підніметься до 11-13 °С тепла.
Раніше ми писали, глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.
"Ця непередбачуваність - те, що з'явилося у нас із-за змін клімату. І це погано для природи, для економіки, для людини", - зазначила глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.
Нагадаємо, потужний антициклон увірветься в Одесу: "заморозки і ..."
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