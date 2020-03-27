Викрадення сталося на очах у перехожих

В Одесі серед білого дня злочинна банда викрала підлітка

Інцидент стався на очах у перехожих вдень, 25 березня, на одній з вулиць в Малиновському районі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Вони і повідомили правоохоронцям про викрадення.

Очевидці розповіли, що бандити насильно посадили неповнолітнього у своїй автомобіль і поїхали. Копи по гарячих слідах затримали зловмисників.

Підозрюваними виявилися троє чоловіків 42, 35 і 23 років, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Згідно з алгоритмом, інформацію про заражені COVID-19 поліцейським будуть надавати медики. Від них же правоохоронці отримають дані про місце перебування інфікованих і їх контакти з іншими громадянами під час інкубаційного періоду.

При цьому, якщо хворі повернулися з-за кордону нещодавно, поліція буде запитувати інформацію про їх попутників у Державної прикордонної служби.

Отримавши необхідні дані поліцейські будуть проводити з ними роз'яснювальні бесіди. Також вони будуть наполягати на самоізоляції.

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