В Одесі серед білого дня злочинна банда викрала підлітка
Інцидент стався на очах у перехожих вдень, 25 березня, на одній з вулиць в Малиновському районі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції.
Вони і повідомили правоохоронцям про викрадення.
Очевидці розповіли, що бандити насильно посадили неповнолітнього у своїй автомобіль і поїхали. Копи по гарячих слідах затримали зловмисників.
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Підозрюваними виявилися троє чоловіків 42, 35 і 23 років, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.
До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Раніше ми писали, в Одесі поліція розшукує людей, які контактували з інфікованими на коронавірус.
Згідно з алгоритмом, інформацію про заражені COVID-19 поліцейським будуть надавати медики. Від них же правоохоронці отримають дані про місце перебування інфікованих і їх контакти з іншими громадянами під час інкубаційного періоду.
При цьому, якщо хворі повернулися з-за кордону нещодавно, поліція буде запитувати інформацію про їх попутників у Державної прикордонної служби.
Отримавши необхідні дані поліцейські будуть проводити з ними роз'яснювальні бесіди. Також вони будуть наполягати на самоізоляції.
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