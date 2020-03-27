Моряк з Одеси підхопив коронавірусную інфекцію на судні біля берегів Африки

Про це повідомляє видання SeafarersJournal.

Наголошується, що корабель з українським екіпажем стояв в чотирьох милях від порту Лагос у Нігерії.

Коли у моряка з'явилися симптоми, то його зняли з судна і госпіталізували в одну з африканських лікарень, де протестували на коронавірус.

В результаті тест показав позитивний результат.

Згідно з даними видання, зараз одесит прибуває в важкому стані в лікарні. Ситуацію погіршує те, що умови в лікарнях Нігерії залишають бажати кращого. Там немає ні масок, ні апаратів штучної вентиляції легенів, а з медикаментів, за словами джерела на судні, хворому дають тільки одну таблетку в день.

При цьому у інших членів екіпажу, серед яких є ще один одесит, з'явилися схожі симптоми з хворим. Вони вже здали тести і чекають результатів.

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За результатами проведених досліджень, у середньому інкубаційний період триває 5,1 дня. Приблизно половина інфікованих до цього часу відчувають на собі перші симптоми коронавіруса.

Також у дослідженні вчені пояснюють, що лише у 2,5% хворих вірус з'явився на 2,2 дня, в 97,5% інфекція проявляється до 11,5 дня.

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