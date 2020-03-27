В Одесі домробітниця систематично обкрадала господиню-інваліда

Подробицями  поділилися в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає  Рoliteka.net. 

Про крадіжки заявив  81-річний батько потерпілого, який проживає зі своєю 42-річною дочкою, якій з причини інвалідності складно самостійно пересуватися. Пенсіонер розповів, що з квітня минулого року з квартири стали зникати коштовності. 

Правоохоронці з'ясували, що цінності з хати виносила домробітниця, яка здавала їх в один із міських ломбардів, а гроші витрачала на свої особисті потреби. При цьому сума збитку збитку склала близько 13 тисяч гривень.

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Силовики повідомили, як діяли зловмисники.
В нічних клубах вони заводили розмову з відпочиваючими і непомітно грабували їх під час дружніх обіймів.

Якщо жертва починала чинити опір, то на допомогу приходили інші учасники групи, які знаходилися поблизу і спостерігали за ситуацією.

Потім злочинці  збували цінності постраждалих, а кошти розподіляли між членами злочинного угруповання.

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