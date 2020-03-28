Синоптики повідомили, що на вихідні дні в Одесі буде тепло і без опадів

Інформацію надали метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.

Згідно з прогнозом, в суботу небо в Одесі в цей день буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6 °С тепла, вдень 13-15 °С тепла.

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6 °С тепла, вдень 13-18 °С тепла.

Цікаво, що погоду цього дня передвіщають вода і птахи.

У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо у цей день почуєш вночі собаче завивання, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.

У неділю з ранку та до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Без опадів.

Вітер буде дути північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8 °С тепла, вдень повітря прогріється до 13-18 °С тепла.

У народі говорили, якщо 29 березня була тепла, сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від Сонця, а не від дощу: «Коли весна красними днями зганяє сніг - родиться хліб».

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