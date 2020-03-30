Справжній розсадник сталінізму виявили в Одесі

Подробиці розповів одеський громадський діяч Дем'ян Ганул на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.

Українські патріоти на вулиці Марсельської натрапили на припаркований автомобіль, на склі якого було зображення Йосипа Сталіна.

За словами Ганула, машина належить власнику майстерні по ремонту техніки, розташованої на цієї ж вулиці, якому раніше вже робили зауваження про забороненої символіки.

«Я попросив зняти портрет з авто добровільно. Він (власник ) відмовився, погодився почекати поліцію. За прибуття патрульної поліції на місце подій прибули «бійці» не існуючої армії ЗНМ», — розповів громадський діяч.

Ганул стверджує, після того, як з боку опонентів пішли в хід фрази типу «Одеса російський місто», почалася масова бійка.

«Довелося вистрілити в повітря, сидіти за ліквідацію цих покидьків бажання немає», — повідомив активіст і додав, що при зіткненнях ніхто особливо серйозно не постраждав.

В кінцевому підсумку портрет Сталіна був знятий самим любителем диктатора.



У поліції вже відреагували на інцидент, повідомивши, що за фактом відкрито кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 436-1 КК (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Особисті дані власника машини правоохоронці зафіксували.

«Зараз досудове слідство у даним фактом триває. Згідно санкції статті подібні дії караються обмеженням волі на до п'яти років або позбавленням волі на та ж строк, з конфіскацією майна або без такою», — розповіли поліцейські.

В коментарях жителі Одеси й інші українці підтримали Ганула. Ось що вони пишуть:

"Рожа на бандюгу схожа,фуууууу..", "Спасибі Вам величезне, завдяки таким, як Ви, Одеса може бути Одесою, а не ванної республікою, як став мій рідний Луганськ!!!!", "Молодці", "Спасибі, що оберігаєте Одеси від цієї нечисті".

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