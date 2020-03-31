Мокрий сніг та різке похолодання увірветься до Одеси у вівторок

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.

Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо в Одесі буде вкрите хмарами. Зранку очікується дощ зі снігом, якому на зміну прийде дрібний дощ, але у другій половині дня він повинен припинитися.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі опуститься 0-2°С тепла, вдень повітря трохи прогріється до 5-7°С тепла .

В Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Місцями невеликі опади.

Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 4-9°С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

У давнину говорили, якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати-й-мачухи. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти мати-й-мачухи, значить початок квітня буде теплим.

Раніше ми писали про те, що 15 квітня країну накриє магнітна буря. Навіть у абсолютно здорових людей в цей період може спостерігатися зниження працездатності, з'явитися апатія і втома, вони будуть скаржитися на головні болі та роздратованість.

Експерти радять добре висипатися, а також максимально знизити фізичне і психологічне напруження, уникати конфліктів і з'ясування відносин.

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